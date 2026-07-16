Россияне изменили отношение к безалкогольным напиткам

В России безалкогольные напитки все реже воспринимаются как самостоятельная покупка. К такому выводу пришли эксперты холдинга «Ромир».

© Lenta.ru

Оказалось, что теперь россияне чаще всего приобретают такие напитки вместе с солеными снеками (29 процентов), десертами и мороженым (28 процентов), сладкой выпечкой (27 процентов), фастфудом и закусками (по 25 процентов). Больше всего такое поведение характерно для потребителей в возрасте от 25 до 34 лет.

Напитки вместе с фастфудом, как правило, приобретают для одного приема пищи (57 процентов). При покупке десертов и мороженого это значение оценили в 48 процентов, закусок — в 42 процента, сладкой выпечки — в 39 процентов, а соленых снеков — в 30 процентов.

Ранее сообщалось, что продажи безалкогольных вин среди молодежи выросли на 79 процентов. При этом российский пивной рынок оказался в стагнации из-за резкого падения потребления, что в том числе связано с опережающим — более 15 процентов за 2025 год — повышением цен на продукцию.

В целом потребление алкоголя в России за последние 12 месяцев по состоянию на июнь рухнуло на 0,44 литра, до 7,62 литра на душу населения. Это минимальное значение с 1997-1998 годов.