Эксперт рассказала, как выбрать растворимый кофе

Россиянам рассказали, как выбрать качественный растворимый кофе. Прежде всего стоит обратить внимание на способ его производства. Лучшим вариантом эксперты называют сублимированный кофе - поскольку такая технология позволяет лучше сохранить свойства напитка. Сорт на упаковке указывают не всегда, но при наличии такой информации предпочтение советуют отдавать арабике - так как её вкус мягче, чем у робусты.При этом значение имеет не только вид кофе, но и то, сколько чашек человек выпивает за день. О пользе напитка и последствиях его чрезмерного употребления Авторадио рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова:

"Я бы даже не стала разделять растворимый кофе или зёрна. В любом случае, мы делаем это ради того, чтобы получить кофеин и другие полезные вещества из кофе к себе в организм. Польза от кофе какая? Это достаточно мощный антиоксидант. Конечно, прекрасно действует на центральную нервную систему, повышая работоспособность. Но в то же время переизбыток кофе сильно выводит воду. И если не запивать кофе достаточным количеством воды, то может наступить обезвоживание, которое приведёт к возникновению головной боли, слабости.Так что врачи сходятся на том, что одна-две чашки кофе в день — это прекрасно. Но больше пяти не полезно никому. С этим надо бороться".

Кроме того, кофе не рекомендуют пить при обострении заболеваний желудка, бессоннице и тревожных расстройствах. Осторожнее с напитком также следует быть людям с повышенным давлением.