Эксперт объяснил, почему шоколадный вкус остается самым популярным

Шоколад в чистом виде и шоколадный вкус остается самым популярным за счет игры текстур. Об этом «Газете.Ru» рассказала руководитель отдела исследований и разработок бренда «Арнест ЮниРусь» Маргарита Коломейцева.

«Шоколад выигрывает не за счет новых вкусов, а за счет игры текстур. Вкус какао мы знаем уже сотни лет, а вот как он сочетается с разными тактильными ощущениями — это даёт бесконечное поле для экспериментов. Тренд начался ещё с брауни, где плотная структура дополнила насыщенность какао. Сегодня мы видим развитие этой логики: нежный пломбир, хрустящая вафля, глазурь — всё это создаёт многослойный опыт. Эмоции остаются прежними, но удовольствие становится многограннее — и это главный драйвер современного спроса. Шоколад остаётся актуальным лакомством благодаря способности меняться, сохраняя узнаваемый характер», — рассказала эксперт.

Она также отметила, что устойчивый интерес к шоколадному вкусу во многом объясняется его эмоциональным восприятием.

«В ходе исследования в области нутрициологии учёные предложили взрослым в течение трех недель ежедневно употреблять по 30 граммов темного шоколада. Участники, которым давали шоколад с содержанием какао 85%, стали реже отмечать негативные эмоции. Учёные также обнаружили изменения в составе их кишечной микробиоты. Считать шоколад лекарством, конечно, нельзя, однако его связь с приятными переживаниями имеет научные основания. Значение имеют и сами ощущения: выразительный аромат какао, сочетание сладких и горьковатых нот, тающая текстура и возможность сосредоточиться на приятном вкусе», — высказалась Коломейцева.

И в заключение руководитель отдела исследований и разработок рассказала, что секрет — в уникальной способности шоколада менять форматы, не теряя своей узнаваемости.