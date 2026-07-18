Как купить хороший арбуз до начала сезона

На прилавках Ростовской области появились первые арбузы. Но на донских полях ягода еще не созрела. Плоды завозные. Чтобы купить лакомство и потом об этом не пожалеть, нужно уметь его выбирать.

Как рассказали в региональном филиале центра оценки безопасности и качества сельхозпродукции АПК, есть безошибочные признаки, по которым можно определить зрелость и вкусовые качества арбуза.

Среди них - внешний вид арбузного хвостика. Некоторые считают, что его сухость - показатель спелости.

"Но хвостики нередко обламываются при перевозке", - предупреждают специалисты.

Надежнее проверить по старинке, постучав по плоду: если звук звонкий, больше шансов, что арбуз уже поспел. Также оцените внешний вид ягоды: ее корка должна быть твердой, без трещин и пятен.

Еще один важный момент: так называемое земляное пятно (часть плода, которая соприкасалась с почвой) при зрелости арбуза будет широким и ярко-желтым.

Немногие знают, что всю кожуру ягоды перед едой необходимо снять, потому что в ней скапливаются вредные вещества. К тому же ранние плоды обрабатывают стимуляторами роста.

Пока на Дон привозят арбузы из Азербайджана и Дагестана. А местные еще не созрели, их сезон - ближе к августу.

Из года в год специалисты также советуют не покупать бахчевые у дороги. Хотя некоторые любители ягоды умудряются приобретать в таких местах даже разрезанные. В областном центре оценки безопасности и качества сельхозпродукции АПК предупредили, что отравление некачественным бахчевым продуктом может быть сильным, вплоть до летального исхода.