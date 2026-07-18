Почему вкус пломбира возвращает в детство

Эксперт Степочкина: жир в пломбире стал триггером сытости и комфорта
Вкус пломбира не только возвращает в детство, благодаря многим пищевым триггерам, в том числе физиологии и психологии. Об этом «Газете.Ru» рассказала менеджер по развитию продукта и пилотного производств «Арнест ЮниРусь» Юлия Степочкина.
«Все дело в физиологии и психологии одновременно. Молочный жир — это природный носитель вкуса и текстуры. Он дарит ту самую обволакивающую «пломбирность», которую невозможно получить на воде или соке. А еще жир — это триггер сытости и комфорта для нашего мозга. Именно поэтому сливочная основа всегда выигрывает у фруктового льда в битве за статус продукта, который хочется брать снова и снова», — рассказала эксперт.
Она также добавила, что со временем пломбир стал частью личных и семейных воспоминаний.
«Вкус и запах служат подсказками для личных воспомнаний, поэтому знакомое сочетание молока, сливок и ванильных нот восстанавливает в сознании целую сцену из прошлого. У пломбира есть редкая способность объединять людей разного возраста», — отметила менеджер.
Степочкина подчеркнула, что для нее удивительно, что отребитель на бессознательном уровне выбирает не новизну, а стабильность.
«Именно цельное молоко, а не сухое обезжиренное, именно свежие сливки, а не растительные жиры — дают ту самую молекулу вкуса, которая совпадает с детским эталоном», — рассказала она.
Менеджер объяснила, почему ГОСТ 1941 года до сих пор у многих на слуху.
«Потому что он задал не просто процент жирности, а целую философию продукта: пломбир обязан быть плотным, но нежным, сладким, но не приторным. Сегодня, разрабатывая рецептуры для пилотного производства, мы часто возвращаемся к тем параметрам как к точке отсчета. Конечно, сырье сейчас другое, технологии точнее, но вектор — насыщенный молочный профиль и чистое послевкусие — мы взяли именно из того стандарта», — резюмировала Степочкина.