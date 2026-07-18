Почему вкус пломбира возвращает в детство

Вкус пломбира не только возвращает в детство, благодаря многим пищевым триггерам, в том числе физиологии и психологии. Об этом «Газете.Ru» рассказала менеджер по развитию продукта и пилотного производств «Арнест ЮниРусь» Юлия Степочкина.

«Все дело в физиологии и психологии одновременно. Молочный жир — это природный носитель вкуса и текстуры. Он дарит ту самую обволакивающую «пломбирность», которую невозможно получить на воде или соке. А еще жир — это триггер сытости и комфорта для нашего мозга. Именно поэтому сливочная основа всегда выигрывает у фруктового льда в битве за статус продукта, который хочется брать снова и снова», — рассказала эксперт.

Она также добавила, что со временем пломбир стал частью личных и семейных воспоминаний.

«Вкус и запах служат подсказками для личных воспомнаний, поэтому знакомое сочетание молока, сливок и ванильных нот восстанавливает в сознании целую сцену из прошлого. У пломбира есть редкая способность объединять людей разного возраста», — отметила менеджер.

Степочкина подчеркнула, что для нее удивительно, что отребитель на бессознательном уровне выбирает не новизну, а стабильность.

«Именно цельное молоко, а не сухое обезжиренное, именно свежие сливки, а не растительные жиры — дают ту самую молекулу вкуса, которая совпадает с детским эталоном», — рассказала она.

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