Кактусовый лимонад и кофе с дыней: четыре лучших напитка, чтобы освежиться летом

В жаркую погоду выбор все чаще падает не только на классический ледяной латте или холодный американо. Этим летом все популярнее становятся напитки, которые одновременно освежают, бодрят и предлагают новые вкусовые сочетания. Какие позиции сегодня становятся полноценной альтернативой привычному холодному кофе, «Вечерней Москве» рассказала директор по маркетингу сети кофеен «Кофелайк» Елена Ульянова.

© Вечерняя Москва

Все большей популярностью летом пользуются лимонады с необычными вкусами. Например, не просто классическое сочетание мяты и лайма, а с добавлением кактуса и кофе. По сути, это современная интерпретация бамбла — формата, в котором эспрессо сочетается с яркими фруктовыми вкусами и со льдом. Именно такие кофейно-фруктовые напитки сегодня становятся одним из самых заметных летних трендов, — отметила эксперт.

Бамбл также может быть с апельсиновым или грейпфрутовым соком, с манго, маракуйей или арбузом. Напиток сочетает в себе как бодрящий эффект кофе, так и освежающий вкус лимонада.

Еще один тренд сезона — бабл-ти. Он давно перестал быть экзотикой: благодаря необычной текстуре и разнообразию вкусов он уверенно вошел в число самых популярных летних напитков. Часто в бабл-ти добавляют шарики тапиоки, чтобы придать ему необычную жевательную текстуру. Популярность также объясняется тем, что напиток одновременно напоминает десерт.

Поклонникам необычных сочетаний я бы порекомендовала матчу со сливочно-ореховыми нотами фиолетового ямса и нежной кремовой пенкой. А для тех, кто не представляет себе день без кофе, — латте с дыней и лаймом. Кроме того, он может быть с добавлением манго, клубники, кокоса и лаванды. Такой напиток бывает как на основе горячего, так и холодного кофе, — рассказала Ульянова.

Ученые предложили заменить утренний кофе на чай матча, чтобы снизить стресс и тревожность. Этот напиток обладает успокаивающими свойствами и содержит меньше кофеина. Действительно ли матча так полезен и можно ли заменить им кофе, разбиралась «ВМ».