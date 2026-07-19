Как убирать и заготавливать озимый чеснок

Июль — основное время уборки озимого чеснока в большинстве регионов России. Чтобы не потерять урожай, стоит заранее разобраться, как не передержать головки в земле и правильно провести сбор. Правила этого процесса, а также что делать со стрелками и как заготовить чеснок впрок — в материале.

Как не передержать чеснок в земле

При уборке озимого (высаживаемого под зиму) чеснока важно не передержать его в грунте. Если опоздать, головка может расщепиться на отдельные зубчики прямо в земле, а кроющие чешуйки (шелуха) потрескаться, обнажая дольки. Такой урожай непригоден для длительного хранения, он быстро загнивает и теряет товарный вид. Опытные огородники знают: для чеснока лучше лёгкая недозрелость, чем перезревание.

Определить готовность чеснока к уборке можно по нескольким внешним признакам:

нижние листья засохли и пожелтели;

больше половины ботвы желтеет и клонится к земле;

покровная чешуя приобрела розоватый или фиолетовый оттенок, характерный для конкретного сорта.

У стрелкующихся сортов хорошим ориентиром служат оставленные на грядке «маячки» — несколько цветоносов (стрелок). Считается, что как только стрелка выпрямляется, а оболочка бульбочки начинает лопаться — это верный сигнал, что головки пора выкапывать.

Кроме того, сроки уборки зависят от региона и погоды в текущем сезоне. На юге России озимый чеснок обычно убирают с конца июня до начала июля, в средней полосе, Поволжье и Подмосковье — во второй половине июля, в северо-западных областях — с конца июля до начала августа, на Урале и в Сибири — в самом конце июля или первой декаде августа, а на Дальнем Востоке — в первой половине августа. Если лето выдалось жарким и сухим, вегетация ускоряется и срок уборки может сдвинуться на одну-две недели раньше привычных дат. Главное — не ориентироваться только на календарь, а проверять состояние растений и выкапывать контрольные головки на пробу.

Как правильно убирать чеснок в июле

Примерно за две-три недели до предполагаемой даты выкапывания следует полностью прекратить полив. А за 10—14 дней до уборки отгрести землю от верхней части головок, чтобы они лучше проветривались и дозревали.

Убирать урожай рекомендуется в сухую, солнечную погоду, желательно утром или вечером. Хорошо, чтобы почва была сухой — так её легче стряхнуть с головок. Не стоит выдёргивать чеснок без подкопки — стебель может оборваться, а головка останется в земле или развалится на зубчики. Используйте лопату или садовые вилы и аккуратно поддевайте пласт земли на расстоянии 5—7 см от стебля, чтобы не поранить луковицу.

После извлечения чеснока из грунта мягко стряхните налипшую землю, но не оббивайте головки друг о друга и не мойте их водой без крайней необходимости — влага провоцирует гниение и сокращает срок хранения. Не оставляйте выкопанный чеснок надолго на прямом солнце. Допускается лишь пара часов для первоначальной просушки, но не дольше, чтобы избежать ожогов. Затем перенесите чеснок под навес или в хорошо проветриваемое помещение. Если погода дождливая и убрать чеснок сухим не удалось, лучше занести его в сухое помещение сразу.

Сушка обычно длится две-три недели. За этот период чеснок дозревает, из листьев в головку уходят последние питательные вещества. Место для сушки должно быть тёплым, сухим и хорошо вентилируемым. Развесьте чеснок пучками по 10—15 головок на бечёвке или разложите в один слой на сетчатых ящиках. Не кладите его непосредственно на бетонный пол.

Обработка стеблей после того, как они подсохли, зависит от способа хранения. Если головки потом завяжут в косы, то удаляют только пересушенные или влажные листья. Для хранения в пучках стебель обрезают, оставляя около 15 см, а для хранения в ящиках оставляют 3—4 см наземной части. Корни подстригают, стараясь не повредить донце, оставляя 2—3 мм.

Стрелки у чеснока: что с ними делать

Озимые сорта чеснока делятся на стрелкующиеся и нестрелкующиеся. Первые более популярны. Обычно стрелки появляются в середине июня — июле. Удалять их или нет, зависит от того, планируете ли вы получить семенной материал. Садоводы обычно предпочитают удалять стрелки, чтобы ускорить созревание урожая. Стрелка отнимает у растения много питательных веществ, необходимых для налива головки. Опыт огородников показывает, что удаление стрелок способствует увеличению массы и размера луковиц.

Оптимальное время для удаления — когда стрелка достигнет длины около 10—15 см и начнёт закручиваться в кольцо. Если сделать это раньше, побег продолжит расти и процедуру придётся повторить. Не выдёргивайте стрелку, чтобы не повредить стебель и корни. Срежьте побег острым секатором или ножницами у самого основания, оставив пенёк около 1 см. Лучше делать это сухим солнечным утром, чтобы срез быстро подсох и затянулся.

Однако, как уже отмечалось, можно оставить по две-три стрелки на каждой грядке как индикаторы созревания. Кроме того, раз в несколько лет образующиеся на этих стрелках воздушные луковички используют для омоложения посадочного материала. Их высевают на отдельную грядку, и в первый год из них вырастают небольшие однозубки, которые уже на следующий сезон дадут крупные полноценные головки.

Срезанные стрелки можно пустить в переработку: заморозить, замариновать, использовать для приготовления приправ или даже для борьбы с вредителями. Например, настой измельчённых стрелок используется в качестве народного средства против тли и паутинного клеща. А жареные или тушёные стрелки с мясом и соевым соусом — вкусное и необычное блюдо к обеду.

Заготовка чеснока: сушка, заморозка, маринование

Чтобы наслаждаться ароматом чеснока круглый год, существует множество способов его заготовки.

Косы и колготки. Чеснок заплетают в косы или помещают в сетки, тканевые мешочки либо просто в капроновые колготки, а затем подвешивают в сухом проветриваемом помещении.

Стеклянные банки. В городской квартире чеснок хорошо хранится в сухих стерилизованных банках. Можно предварительно обжечь донце каждой головки над свечой или плитой, чтобы уничтожить споры грибков. Головки укладывают плотно, пересыпая при желании мукой или крупной солью. Банку прикрывают фольгой или крышкой (не герметично).

Чеснок в масле. Очищенные и просушенные зубчики помещают в стерилизованную банку, заливают растительным маслом так, чтобы оно полностью их покрывало, и ставят в холодильник. Масло приобретает насыщенный чесночный аромат и может использоваться для заправки салатов. Также можно добавить специи — душистый перец, гвоздику, горчичные зёрна.

Заморозка. Измельчённые в блендере или мясорубке зубчики раскладывают в формочки и замораживают. Такие порционные заготовки удобно добавлять в супы и вторые блюда.

Сушка. Нарезанный на тонкие пластинки чеснок сушат в духовке при +50 °C (около шести-восьми часов) или в электросушилке. Готовые пластинки легко ломаются — их измельчают в порошок в кофемолке или ступке. Хранить в плотно закрытой ёмкости в тёмном прохладном месте. Это отличный способ переработать зубчики, которые начали портиться.

Маринованный чеснок. Для этой пикантной закуски понадобятся молодые головки или отдельные зубчики. Классический рецепт со свеклой: чеснок бланшируют две минуты, остужают, укладывают в банку вместе с ломтиками свёклы и заливают горячим маринадом (вода, соль, сахар, перец, гвоздика, уксус). После закатывают и накрывают тканью до остывания. Через 2—2,5 недели чеснок должен приобрести красивый розовый оттенок и приятный хруст. Такая заготовка отлично дополнит зимний стол.