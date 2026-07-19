Как выбирать овощи и фрукты без нитратов: памятка для похода на рынок

Нитраты сами по себе не являются однозначным злом — это соли азотной кислоты, которые естественным образом присутствуют в растениях и необходимы для их роста. Опасность представляет их избыток: при попадании в организм в больших количествах нитраты превращаются в нитриты, которые могут вызывать кислородное голодание тканей, а при длительном воздействии — обладают канцерогенным эффектом. В большинстве случаев визуально определить содержание нитратов «на глаз» невозможно, но есть ряд косвенных признаков, которые должны насторожить внимательного покупателя.

1. Главное правило: покупайте сезонное

Самый надёжный способ защитить себя — отдавать предпочтение сезонным овощам и фруктам. В плодах раннего вызревания вероятность повышенного содержания нитратов значительно выше. Тепличные овощи, как правило, содержат больше нитратов, чем грунтовые.

2. Визуальные признаки, которые должны насторожить

При выборе обращайте внимание на следующие характеристики:

Признак Настораживает Норма

Размер Слишком крупные плоды Среднего или небольшого размера

Цвет Слишком яркая, «идеальная» окраска или неестественно бледная Естественный, не кричащий цвет

Форма Идеально ровная, «как на картинке» Обычно неидеальная, естественная

Запах Отсутствие характерного аромата Обладают ярким, свойственным продукту запахом

Поверхность Глянцевая, «пластиковая» Матовая, естественная

Консистенция Водянистые, рыхлые; при надавливании нет хруста Плотные, упругие

Также должны насторожить: отсутствие запаха (самый сильный аромат должен ощущаться у плодоножки), неестественно большие и яркие плоды, слишком длинная и сочная зелень.

3. Как выбирать конкретные продукты

Картофель. Не покупайте клубни с зелёными пятнами на кожуре. Они появляются при неправильном хранении на солнце, из-за чего в картофеле образуется опасный соланин.

Морковь. Цвет должен быть однородным, без жёлтых и зелёных вкраплений.

Томаты. Если покупаете на веточке, обратите внимание на саму ветку: она должна быть упругой, свежей, однотонного зелёного цвета. Сухая, неровная ветка — признак несвежих плодов. Также настораживают томаты с толстой кожурой, белой мякотью и толстыми прожилками.

Огурцы. Темно-зелёная кожура может говорить о наличии нитратов — нормальная кожура должна быть нежно-травяного цвета.

Яблоки. Кожура не должна быть скользкой и липкой. Если она такая — фрукт обрабатывали дифенилом (пищевым консервантом). Удалить его водой невозможно, так что кожуру с таких яблок лучше срезать.

Арбузы. Признаки повышенного содержания нитратов: интенсивный красный цвет мякоти, жёлтые или коричневые волокна, гладкий «отполированный» срез (у «настоящего» арбуза срез крупинками). Также настораживают жёлтые прожилки в мякоти.

Капуста. Больше всего нитратов сосредоточено в кочерыжке. Наружные листья должны быть целыми, без повреждений, характерной для сорта окраски.

Зелень (укроп, петрушка, салат, сельдерей). Это чемпионы по накоплению нитратов. В стеблях нитратов почти в два раза больше, чем в листьях.

4. Где покупать — не менее важно

Приобретайте овощи, фрукты и бахчевые только в специализированных местах: магазинах, на рынках, в павильонах, где товары проходят санитарно-ветеринарную экспертизу. Не покупайте с рук, вдоль трасс и на стихийных рынках — такие продукты часто реализуются без документов, подтверждающих их качество и безопасность.

5. Что делать с купленными овощами и фруктами

Даже если вы купили продукт, который вызывает сомнения, часть нитратов можно удалить:

Вымачивание. Томаты можно вымачивать в воде 30–40 минут. Корнеплоды (картофель, морковь, свеклу) замочите в тёплой воде на 10–15 минут, затем тщательно очистите щёткой.

Удаление «опасных» частей. У капусты выбрасывайте кочерыжку. У моркови срезайте сердцевину. У огурцов, кабачков и арбузов срезайте кожуру. У зелени удаляйте стебли. У помидоров, огурцов и кабачков срезайте область плодоножки. У картофеля срезайте кожуру.

Очистка от верхних листьев. Капусту перед промыванием нужно очистить от верхнего слоя листьев.

6. Продукты, которые накапливают нитраты больше всего

Наибольшее количество нитратов обычно содержится в:

листовой зелени: петрушка, укроп, салат, кинза, сельдерей;

корнеплодах: свёкла, редис, морковь; капусте (особенно в кочерыжке).

Практически не накапливают нитраты томаты, лук, горох, сладкий перец и баклажаны.