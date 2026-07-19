Как правильно выбрать бутилированную воду

Роспотребнадзор опубликовал памятку для покупателей бутилированной воды. Ведомство советует проверять несколько ключевых параметров перед покупкой.

Первым делом нужно найти на бутылке квадратный Data Matrix код и просканировать его через приложение "Честный знак". Оно покажет, легален ли товар, кто его произвёл, срок годности и состав. Нелегальную воду можно сразу отметить жалобой прямо в приложении. Затем следует осмотреть саму бутылку: крышка должна быть плотно закручена, а защитное кольцо или пломба — целы.

На этикетке обязаны присутствовать регистрационные данные, информация об источнике, химическом составе и назначении — питьевая, лечебная или столовая. Сама жидкость должна быть прозрачной, без осадка и посторонних частиц. Если вода обогащённая, на этикетке указывается содержание добавок с подтверждением экспертизы.

Продавец по требованию обязан показать декларацию о соответствии, а для детской воды — свидетельство о госрегистрации. Хранить бутилированную воду нужно в тёмном месте при температуре от плюс двух до плюс двадцати градусов. Отдельно в ведомстве напомнили про срок хранения после вскрытия, особенно для больших бутылей от пяти литров и детской воды.