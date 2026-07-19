Россиянам рассказали, как правильно выбрать бутилированную воду
Роспотребнадзор опубликовал памятку для покупателей бутилированной воды. Ведомство советует проверять несколько ключевых параметров перед покупкой.
Первым делом нужно найти на бутылке квадратный Data Matrix код и просканировать его через приложение "Честный знак". Оно покажет, легален ли товар, кто его произвёл, срок годности и состав. Нелегальную воду можно сразу отметить жалобой прямо в приложении. Затем следует осмотреть саму бутылку: крышка должна быть плотно закручена, а защитное кольцо или пломба — целы.
На этикетке обязаны присутствовать регистрационные данные, информация об источнике, химическом составе и назначении — питьевая, лечебная или столовая. Сама жидкость должна быть прозрачной, без осадка и посторонних частиц. Если вода обогащённая, на этикетке указывается содержание добавок с подтверждением экспертизы.
Продавец по требованию обязан показать декларацию о соответствии, а для детской воды — свидетельство о госрегистрации. Хранить бутилированную воду нужно в тёмном месте при температуре от плюс двух до плюс двадцати градусов. Отдельно в ведомстве напомнили про срок хранения после вскрытия, особенно для больших бутылей от пяти литров и детской воды.