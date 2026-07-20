Россиянам объяснили, чем отличаются виды мороженого

Молочное и сливочное мороженое отличается от пломбира содержанием жира. Об этом «Газете.Ru» рассказала руководитель отдела исследований и разработок Маргарита Коломейцева.

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«Эти названия обозначают три вида мороженого, которые различаются долей молочного жира. В молочном его содержание — от 0,5 до 7,5%, в сливочном — от 8 до 11,5%, а в пломбире — от 12 до 20%. Цифры не распределяют продукты по качеству или полезности, а определяют особенности рецептуры, вкуса и текстуры», — заявила эксперт.

Коломейцева рассказала, что молочное мороженое имеет более легкую консистенцию и отчетливый молочный вкус. Сливочное получается нежным и кремовым, а пломбир отличается плотной текстурой и насыщенным вкусом молока и сливок. По ее словам, особенности молочной основы помогают аромату раскрываться постепенно и препятствуют образованию льда в мороженом, поэтому классический пломбир остается выразительным даже без наполнителей.

«На общее впечатление от продукта также влияют добавки, соусы и наполнители: они могут подчеркивать сливочность основы, добавлять сладость и создавать интересное сочетание текстур. А стаканчик, рожок или брикет определяют уже не состав мороженого, а формат продукта», — отметила Коломейцева.

Она обратила внимание, что в 2025-м пломбир оказался самым частым выбором россиян: его предпочли в 36% случаев. Коломейцева заявила, что чтобы получить тот самый вкус, стоит смотреть не только на название, но и на состав.

«Маркировка "пломбир по ГОСТу" означает, что продукт соответствует требованиям своей категории, а в молочной основе нет растительных жиров. В начале списка ингредиентов у классического варианта обычно находятся молоко, сливки и сахар или сгущенное молоко», — поделилась специалист.

Кроме того, Коломейцева рассказала, как из молочной смеси рождается нежная текстура мороженого.