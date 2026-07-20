Россиянам объяснили, чем отличаются виды мороженого

Эксперт Коломейцева: молочное мороженое отличается от пломбира содержанием жира
Молочное и сливочное мороженое отличается от пломбира содержанием жира. Об этом «Газете.Ru» рассказала руководитель отдела исследований и разработок Маргарита Коломейцева.
«Эти названия обозначают три вида мороженого, которые различаются долей молочного жира. В молочном его содержание — от 0,5 до 7,5%, в сливочном — от 8 до 11,5%, а в пломбире — от 12 до 20%. Цифры не распределяют продукты по качеству или полезности, а определяют особенности рецептуры, вкуса и текстуры», — заявила эксперт.
Коломейцева рассказала, что молочное мороженое имеет более легкую консистенцию и отчетливый молочный вкус. Сливочное получается нежным и кремовым, а пломбир отличается плотной текстурой и насыщенным вкусом молока и сливок. По ее словам, особенности молочной основы помогают аромату раскрываться постепенно и препятствуют образованию льда в мороженом, поэтому классический пломбир остается выразительным даже без наполнителей.
«На общее впечатление от продукта также влияют добавки, соусы и наполнители: они могут подчеркивать сливочность основы, добавлять сладость и создавать интересное сочетание текстур. А стаканчик, рожок или брикет определяют уже не состав мороженого, а формат продукта», — отметила Коломейцева.
Она обратила внимание, что в 2025-м пломбир оказался самым частым выбором россиян: его предпочли в 36% случаев. Коломейцева заявила, что чтобы получить тот самый вкус, стоит смотреть не только на название, но и на состав.
«Маркировка "пломбир по ГОСТу" означает, что продукт соответствует требованиям своей категории, а в молочной основе нет растительных жиров. В начале списка ингредиентов у классического варианта обычно находятся молоко, сливки и сахар или сгущенное молоко», — поделилась специалист.
Кроме того, Коломейцева рассказала, как из молочной смеси рождается нежная текстура мороженого.
«На производстве такой десерт проходит около десяти операций. Сначала молочную смесь нагревают, затем тщательно перемешивают до однородности и оставляют созревать при низкой температуре. Как объясняют специалисты, за это время компоненты лучше соединяются, благодаря чему будущий пломбир приобретает нежную кремовую консистенцию. После смесь одновременно охлаждают и аккуратно взбивают, насыщая воздухом, а затем быстро замораживают», — заявила эксперт.