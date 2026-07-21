Как лучше хранить фрукты

Врач-гастроэнтеролог Ирина Бережная рассказала, что фрукты и овощи лучше покупать небольшими порциями, поскольку при продолжительном хранении они постепенно теряют полезные свойства.

В беседе с «Газетой.Ru» она отметила, что особенно быстро портятся ягоды, клубника и черешня. Фрукты можно помещать в специальное отделение холодильника, однако надолго оставлять их там не стоит.

«Поэтому фрукты лучше всего хранить при комнатной температуре», — сказала Бережная.

При этом условия хранения зависят от спелости и вида плодов. В Роскачестве сообщили газете «Известия», что недозревшие нектарины, например, можно оставить в солнечном месте при комнатной температуре, а спелые — поместить в холодильник при +1...+5 °C.

«Нарезанные нектарины могут храниться в холодильнике не больше десяти часов. Целый нектарин пролежит куда дольше — до пяти дней», — отметили в организации.

Ранее врач-диетолог, член Национального общества диетологов России Людмила Денисенко рассказала, что медленное жевание помогает избежать переедания.