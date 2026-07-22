Врач Умнов назвал самые полезные летние завтраки

Летом, особенно в жару, завтрак должен быть легким, но сытным - чтобы и энергию давал, и пищеварение не перегружал. Об этом рассказал старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов.

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Он предложил несколько вариантов. Первый - овсянка холодного приготовления. С вечера залейте хлопья водой, йогуртом или кефиром, добавьте семена чиа и корицу, уберите в холодильник. Утром получите прохладную, сытную кашу с клетчаткой. Если добавить ягоды или кусочки персика - будет и белок, и витамины.

Второй вариант - творог с зеленью и овощами. Берите творог средней жирности (5-9%), смешайте с мелко нарезанным огурцом, редисом, зеленью и ложкой сметаны или греческого йогурта. Свежо, сытно и полезно, рассказал врач "Ленте.ру".

Третий - яичница или омлет с овощами: помидоры, кабачки, перец, шпинат. Белок плюс клетчатка - идеальное сочетание.

А вот от тяжелой, жирной и слишком сладкой еды утром лучше отказаться. Особенно осторожно с бананами и виноградом - они дают резкий скачок сахара и быстрое чувство голода.

И не забудьте начать утро со стакана воды с лимоном или мятного чая - это восполнит потерю жидкости за ночь.