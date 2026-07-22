Агроном назвал признаки спелого арбуза

Признаки спелого арбуза назвал агроном
Спелый арбуз можно определить по желтоватому, а не белому пятну на боку — это основной признак зрелости. Об этом рассказал агроном Владимир Викулов, сообщает «Абцаз медиа. По его словам, чтобы выбрать идеальный плод, стоит обратить внимание на несколько внешних характеристик.
«Наши полосатые арбузы не самые крупные, не самые мелкие, среднего размера и с наиболее четким рисунком. Пятна на них должны быть не чисто белыми, а уже желтоватыми. Это говорит о том, что, скорее всего, он более зрелый, нежели его собратья с белыми пятнами. Также важно посмотреть на целостность. Еще желательно, чтобы хвостик был незасохший, — пояснил специалист.
Он также перечислил признаки, которые должны насторожить покупателя: слишком мятый плод или подозрительно низкая цена. В таком случае есть риск, что основную партию уже распродали, а на прилавке остались недозревшие экземпляры. Косвенно можно определить и возможное избыточное применение удобрений — об этом говорят гладкая форма, толстая корка с бугристостью и размытый рисунок. Если на разрезе мякоть светлая, неяркая и с белыми прожилками, это может указывать на повышенное содержание нитратов.
Не забыл Викулов и о популярном методе постукивания. Он пояснил, что тональность звука нужно уметь правильно считывать: слишком звонкий сигнал говорит о незрелости, глухой — о перезрелости или рыхлой мякоти с пустотами. Идеальный вариант — звук спелый и сочный, не слишком звонкий и не глухой.
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