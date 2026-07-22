Агроном назвал признаки спелого арбуза

Спелый арбуз можно определить по желтоватому, а не белому пятну на боку — это основной признак зрелости. Об этом рассказал агроном Владимир Викулов, сообщает «Абцаз медиа. По его словам, чтобы выбрать идеальный плод, стоит обратить внимание на несколько внешних характеристик.

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«Наши полосатые арбузы не самые крупные, не самые мелкие, среднего размера и с наиболее четким рисунком. Пятна на них должны быть не чисто белыми, а уже желтоватыми. Это говорит о том, что, скорее всего, он более зрелый, нежели его собратья с белыми пятнами. Также важно посмотреть на целостность. Еще желательно, чтобы хвостик был незасохший, — пояснил специалист.

Он также перечислил признаки, которые должны насторожить покупателя: слишком мятый плод или подозрительно низкая цена. В таком случае есть риск, что основную партию уже распродали, а на прилавке остались недозревшие экземпляры. Косвенно можно определить и возможное избыточное применение удобрений — об этом говорят гладкая форма, толстая корка с бугристостью и размытый рисунок. Если на разрезе мякоть светлая, неяркая и с белыми прожилками, это может указывать на повышенное содержание нитратов.

Не забыл Викулов и о популярном методе постукивания. Он пояснил, что тональность звука нужно уметь правильно считывать: слишком звонкий сигнал говорит о незрелости, глухой — о перезрелости или рыхлой мякоти с пустотами. Идеальный вариант — звук спелый и сочный, не слишком звонкий и не глухой.

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