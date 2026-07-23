Почему замороженная малина в шоколаде — главный десерт этого лета

На востоке столицы запустили производство малины в шоколаде. «Вечерняя Москва» отправилась на экскурсию по фабрике и продегустировала лакомство.

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Путешествие в мир малины и шоколада начинается со знакомства с какао. Нам рассказали, что в ботанике какао-дерево называется Теоброма-какао, что в переводе с древнегреческого означает «пища богов».

«В одном плоде находится от 25 до 50 бобов. Этого хватит, чтобы сделать две-три шоколадки. Первыми шоколадом в привычном нам виде заинтересовались врачи. При дворе его выписывали как лекарство от стресса», — отметила экскурсовод Женя Ларионова.

Мы самостоятельно отделили хорошие бобы от плохих, изучили их аромат и текстуру.

Но пока они не пахнут как должны. Все дело в отсутствии обжарки, которая раскрывает их аромат. Поэтому дальше отобранные бобы отправляются в печку, где и обжариваются в течение нескольких минут при температуре 130 градусов. А пока бобы загорали в печи, нам рассказали про виды шоколада, о том, какой из них лучше всего подходит для глазировки замороженной малины и других ягод.

«В теории использовать можно любой шоколад, но чаще всего делают молочный, потому что он нравится большинству людей. Дети вот темный шоколад не очень жалуют», — улыбается экскурсовод.

После обжарки бобы отправляются в дробилку-сепаратор, где ядро очищается от шелухи, а затем превращается в коричневый порошок (основу будущего шоколада). Он называется «какао-крупка». Далее он и другие ингредиенты загружаются в мельницу-меланжер. Спустя трое суток перемешивания получится жидкий шоколад. Но использовать мы будем уже готовый. Каждому выдают стаканчик с замороженной малиной. Наконец маленькие розовые ягодки загружаются на ленту, где их со всех сторон обливает шоколад. Они катятся по ленте, а глазурь сразу же застывает. Осталось только поймать их и попробовать на вкус.

«Было интересно узнать состав шоколада и оценить готовый десерт», — отметила участница экскурсии Анастасия Матвеева.

После нам предложили продегустировать и другие ягоды и фрукты в шоколаде: банан, клюкву, смородину и голубику.

Факты

Вырастить в столице. В Москве пару какао-деревьев можно найти в «Аптекарском огороде». На них даже периодически созревают плоды.

Острый шоколад. Первыми использовать бобы начали индейцы. Они добавляли в какао-порошок острый перец, от чего у напитка был своеобразный вкус, но пили его только высшие слои общества. В Европу его привез конкистадор Эрнан Кортес, а в Россию, конечно, Петр Первый.