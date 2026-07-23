Диетолог дал совет, как готовить полезную еду без потери вкуса

Диетолог АО «Медицина» Марьяна Джутова в разговоре с «Чемпионатом» дала совет, как готовить полезную еду без потери вкуса. Здоровое питание не означает отказ от вкусных блюд и постоянные ограничения. Грамотно составленный рацион может быть разнообразным, насыщенным и приносить удовольствие. Главный принцип — выбирать натуральные продукты, правильно их сочетать и использовать щадящие способы приготовления.

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Способ приготовления сильно влияет на пользу блюда. Оптимальные варианты: запекание в духовке, тушение, приготовление на пару и варка. Овощи лучше чаще употреблять свежими, так как при длительной термической обработке часть витаминов теряется.