В России смогут повысить привлекательность здоровой еды

Ученые из России впервые проследили за тем, как мозг человека делает выбор между здоровой и сладкой пищей, и обнаружили, что наличие сильной тяги к сладкому фактически всегда побуждало людей платить больше за нездоровую еду, тогда как интерес к здоровому питанию не стимулировал их к покупке полезной пищи. Это объясняет то, почему люди редко готовы переплачивать за здоровую еду, сообщила пресс-служба НИУ ВШЭ.

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«Исследование показывает, что внутренний спор между вкусом и пользой, по-видимому, возникает не в момент дегустации, а позже, когда человек решает, сколько готов заплатить за напиток. И в этом споре тяга к сладкому оказывается сильнее беспокойства о здоровье», — пояснила младший научный сотрудник НИУ ВШЭ (Пермь) Дарья Семенова, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Семенова и ученые совершили это открытие в рамках эксперимента с участием четырех десятков добровольцев, согласившихся рассказать о своих пищевых предпочтениях и принять участие в дегустации шести видов газировки. Часть из них содержала реальный сахар, а другие — подсластители и заменители сахара. После дегустации добровольцы должны были ознакомиться с брендами и сообщить, насколько им понравился вкус, и назвать максимальную сумму, которую они были готовы заплатить за банку газировки.

Во время дегустации и принятия решения ученые отслеживали активность мозга участников эксперимента при помощи электроэнцефалографа, что позволило им оценить то, как наличие тяги к сладкой пище и интерес к здоровой диете влияли на готовность добровольцев платить больше за менее вредные для здоровья продукты. Эти замеры раскрыли существенные различия во влиянии и того, и другого фактора на конечное решение добровольцев.

Так, на этапе слепой дегустации люди с более сильной тягой к сладкому были готовы платить за газировку больше, причем, когда они узнавали содержимое и марку напитка, они не только были готовы платить больше, но и выше оценивали вкус. В свою очередь, интерес к здоровому питанию заметным образом влиял на работу мозга только во время слепой дегустации, и при этом он никак не влиял на готовность добровольцев платить деньги за напиток после того, как они узнавали его состав и марку.

Понимание этого, как надеются Семенова и ученые, поможет сформулировать новые стратегии продвижения здоровых продуктов питания и улучшить их вкус таким образом, что люди будут испытывать меньше когнитивных затрат при совершении выбора между сладкой и здоровой пищей и напитками. Это повысит их готовность чаще покупать здоровую еду, подытожили исследователи.