В Москве начался сезон сезонных ягод и фруктов

На московских ярмарках начался сезон персиков, абрикосов, алычи и сезонных ягод. «Вечерняя Москва» узнала подробнее о сочном ассортименте.

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Лето — время, когда природа щедро делится с нами своей энергией, упакованной в яркие оболочки ягод и фруктов. Лучшие дары природы привезли из российских регионов на московские ярмарки. Корреспондент «Вечерней Москвы» отправилась на одну из самых крупных, расположенную на Профсоюзной улице.

Продавец Инна Матвеева предлагает сочные персики.

«Каждый персик богат калием и магнием, которые заботятся о нашем сердце, и клетчаткой, помогающей пищеварению. Его сочная мякоть — верный союзник в борьбе со стрессом и усталостью, — советует она присмотреться к полезным сладким фруктам».

Или взять, к примеру, абрикос. В нем высокое содержание бета-каротина, который делает его незаменимым для остроты зрения и сияния кожи, а обилие железа помогает поддерживать уровень гемоглобина.

«Пара абрикосов в день — это простой способ подарить организму заряд бодрости и природной защиты, — подмигивает продавец, предлагая наполнить сумку для покупок абрикосами».

Инна Матвеева также напоминает: у персиков и абрикосов сравнительно короткий сезон. Абрикосы обычно созревают раньше: от цветения до сбора урожая проходит около двух — двух с половиной месяцев. Персикам нужно немного больше времени. Поэтому первые абрикосы появляются на прилавках раньше, а персики чуть позже, по мере созревания урожая.

Кстати, у каждого фрукта есть свои особенности, характерные только для конкретного сорта. Так, участница московской ярмарки в центре столицы Садига Зорбаева более восьми лет выращивает эти культуры во Владимирской области. В ее хозяйстве есть абрикосы «шалах» и узбекские румяные, а также персики «черный принц» и желтые. По словам фермера, урожай зависит не только от сорта, но и от погоды в период созревания.

«Оптимальная температура для роста — от 25 до 30 градусов: в такую погоду плоды лучше наливаются. Когда становится жарче, земля быстро сохнет, поэтому важно следить за поливом. Сильные дожди, наоборот, могут повредить урожай, и часть плодов осыпется раньше времени», — поясняет она.

Сорта отличаются вкусом, сочностью и плотностью мякоти. «Шалах» ценят за сладость и сочность, такие абрикосы хорошо подходят для варенья. Узбекские румяные абрикосы более мягкие, поэтому их можно использовать для повидла, компотов и начинки пирогов. Особенно сочные и ароматные — желтые персики. На прилавках столичных ярмарок и другая сочная гостья — алыча. Фрукт считают одним из предшественников современной домашней сливы.

«Цвет алычи зависит от сорта и степени зрелости, и в каждом случае меняются полезные свойства плодов, — отмечают в ГБУ «Московские ярмарки». — В желтой алыче содержится бета-каротин — провитамин А, который важен для зрения, кожи и слизистых. Красные и фиолетовые плоды богаты антоцианами и полифенолами».

Кроме того, на московских ярмарках идет сезон красной, белой и черной смородины. Приобрести можно и вишню. Купить их можно на десятках площадок по всей Москве: например, на Хабаровской и Профсоюзной улицах, Семеновской площади и у станции метро «Некрасовка». Ассортимент на каждом прилавке отличается. По словам фермера из Нижегородской области Яны Рожковой, урожай в этом году ранний и сладкий.

«Сахара в плодах много, так что при варке его потребуется меньше», — дает она совет.

Прямая речь

Анастасия Костяникова, руководитель пресс-службы ГБУ «Московские ярмарки»:

«Московские ярмарки — место, куда горожане приходят за фермерскими продуктами. Места участникам ярмарок предоставляются бесплатно. Павильоны оснащены современным торговым и холодильным оборудованием и размещены рядом с метро и в оживленных районах города. Московские ярмарки приглашают к сотрудничеству агроагрегаторов из регионов, которые могут объединить несколько хозяйств и представить их продукцию. Такой формат помогает локальным производителям выйти на крупный рынок, привлекает туристов и укрепляет имидж региона».

Путь от Поднебесной

Это фрукт начали выращивать в Китае более 4000 лет назад. Наиболее вероятным местом происхождения считается район Тянь-Шаня в Поднебесной.

Море витаминов

Алыча очень полезна для сердечно-сосудистой системы, а еще она хорошо укрепляет иммунитет.

Подарит крепкий сон

В вишне содержится природный источник растительного аналога мелатонина — гормона сна.

Почти орех

Продавец Московских ярмарок Инна Матвеева держит в руках персик — ближайший родственник миндаля. Именно поэтому косточка персика так сильно напоминает миндальный орех.

Какие ароматы...

Черная смородина получила свое название от аромата! Древнерусское «смородить» означало — сильно пахнуть. А красную и белую смородину назвали по аналогии.