Химик рассказал, какие продукты нельзя хранить рядом

Овощи и фрукты, которые выделяют этилен, нельзя хранить рядом с продуктами, которые к нему чувствительны, рассказал «Газете.Ru» кандидат химических наук, доцент кафедры неорганической химии имени А.Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов.

Этилен — это природный фитогормон, который выделяют многие фрукты и овощи в процессе созревания. Он ускоряет старение и порчу соседних продуктов, и некоторые плоды являются его активными источниками.

Лидеры по выделению этилена среди продуктов — яблоки, авокадо, бананы, груши, абрикосы, персики, сливы и дыни. А среди тех, что чувствительны к газу, выделяют огурцы, брокколи, цветную капусту, листовую зелень, картофель, морковь и лук.

«Помидоры выделяют этилен умеренно, но его количество увеличивается по мере их созревания, и для огурцов, которые относятся к семейству тыквенных и очень чувствительны к этому газу, такое соседство оказывается губительным. Под воздействием этилена огурцы быстрее желтеют, теряют упругость и начинают портиться. По этой же причине яблоки не стоит класть рядом с картофелем — они ухудшают его вкус и ускоряют прорастание, а морковь рядом с яблоками приобретает неприятную горечь», — рассказал химик.

Поэтому первое правило продления срока хранения — разделение продуктов-производителей этилена и продуктов, чувствительных к нему.