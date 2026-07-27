Малиновый уксус: как приготовить и чем он лучше

В магазинах продают яблочный, виноградный, рисовый и бальзамический уксус. Малиновый на полках супермаркетов почти не встречается, хотя именно он лучше всего подходит для летних салатов, маринадов и напитков. «Рамблер» поделится его рецептом.

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Чем малиновый уксус отличается от обычного?

Столовый уксус 9% очень резкий. Из-за этого добавляют его в микроскопических количествах, иначе он перебивает все остальное. Малиновый уксус мягче, кислотность у него ниже, ягодный аромат, а вкус с едва заметной сладостью.

В салатах он не перебивает ингредиенты, а подчеркивает. Особенно хорошо сочетается с листовой зеленью, козьим сыром, орехами, персиками и запеченной уткой.

Малина содержит антоцианы. Это пигменты, которые придают ягоде красный цвет и переходят в уксус. Заправка с малиновым уксусом получается розовой и в прозрачном соуснике выглядит эффектно.

Какая малина подойдет?

Свежая летняя малина дает самый насыщенный аромат, но можно использовать и замороженную. При заморозке клеточные стенки ягод разрушаются, сок выделяется активнее, и благодаря этому процесс настаивания даже ускоряется.

Яблочный уксус: так ли полезен, как говорят

Лесная малина дает более выраженный аромат, чем садовая. Но и садовая вполне подойдет. Также сгодятся переспелые ягоды с грядки.

Что нужно:

300 г свежей или замороженной малины

500 мл яблочного уксуса

1–2 столовые ложки сахара (по желанию)

стеклянная банка с крышкой

Яблочный уксус берут натуральный, не синтетический. На этикетке должно быть написано «из яблочного сырья» или «натуральный». Синтетический даст резкий вкус без нужного аромата.

Способ приготовления:

Малину слегка разомните вилкой прямо в банке. Не до пюре. Достаточно нарушить оболочку ягод, чтобы они лучше отдали сок. Залейте яблочным уксусом. Малина должна быть полностью покрыта. Добавьте сахар, если хотите смягчить кислотность. Размешайте. Закройте банку крышкой и уберите в темное место при комнатной температуре. Настаивайте две–три недели. Раз в несколько дней встряхивайте банку. Процедите через мелкое сито или несколько слоев марли. Жмых хорошо отожмите. Перелейте в чистую бутылку и закройте. Готовый уксус храните при комнатной температуре до года.

Где использовать:

В заправках для салата малиновый уксус заменяет обычный в соотношении 1 к 1, но вкус получается мягче. Хорошо работает с оливковым маслом, горчицей и медом.

В маринаде для птицы. Малиновый уксус размягчает мясо и добавляет легкую фруктовую ноту, которая дополняет, а не перебивает вкус.

Нарезанный лук заливают малиновым уксусом на 20–30 минут. Он теряет горечь и становится розовым. Хорошо добавлять в бургеры, на тосты и в салаты.

Столовая ложка малинового уксуса в стакане с газированной водой и льдом дает освежающий напиток без сахара. По виду и вкусу напоминает лимонад.

Если уксус получился слишком кислым?

Кислотность регулируется после процеживания. Готовый уксус проваривают на маленьком огне с сахаром пять–семь минут. Он становится мягче и чуть гуще. Такая версия лучше подходит для соусов и маринадов. В соусах нужна консистенция, а не яркая кислинка.

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