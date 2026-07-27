Малиновый уксус: как приготовить и чем он лучше
В магазинах продают яблочный, виноградный, рисовый и бальзамический уксус. Малиновый на полках супермаркетов почти не встречается, хотя именно он лучше всего подходит для летних салатов, маринадов и напитков. «Рамблер» поделится его рецептом.
Чем малиновый уксус отличается от обычного?
Столовый уксус 9% очень резкий. Из-за этого добавляют его в микроскопических количествах, иначе он перебивает все остальное. Малиновый уксус мягче, кислотность у него ниже, ягодный аромат, а вкус с едва заметной сладостью.
В салатах он не перебивает ингредиенты, а подчеркивает. Особенно хорошо сочетается с листовой зеленью, козьим сыром, орехами, персиками и запеченной уткой.
Малина содержит антоцианы. Это пигменты, которые придают ягоде красный цвет и переходят в уксус. Заправка с малиновым уксусом получается розовой и в прозрачном соуснике выглядит эффектно.
Какая малина подойдет?
Свежая летняя малина дает самый насыщенный аромат, но можно использовать и замороженную. При заморозке клеточные стенки ягод разрушаются, сок выделяется активнее, и благодаря этому процесс настаивания даже ускоряется.
Яблочный уксус: так ли полезен, как говорят
Лесная малина дает более выраженный аромат, чем садовая. Но и садовая вполне подойдет. Также сгодятся переспелые ягоды с грядки.
Что нужно:
- 300 г свежей или замороженной малины
- 500 мл яблочного уксуса
- 1–2 столовые ложки сахара (по желанию)
- стеклянная банка с крышкой
Яблочный уксус берут натуральный, не синтетический. На этикетке должно быть написано «из яблочного сырья» или «натуральный». Синтетический даст резкий вкус без нужного аромата.
Способ приготовления:
- Малину слегка разомните вилкой прямо в банке. Не до пюре. Достаточно нарушить оболочку ягод, чтобы они лучше отдали сок.
- Залейте яблочным уксусом. Малина должна быть полностью покрыта.
- Добавьте сахар, если хотите смягчить кислотность. Размешайте.
- Закройте банку крышкой и уберите в темное место при комнатной температуре.
- Настаивайте две–три недели. Раз в несколько дней встряхивайте банку.
- Процедите через мелкое сито или несколько слоев марли. Жмых хорошо отожмите.
- Перелейте в чистую бутылку и закройте.
- Готовый уксус храните при комнатной температуре до года.
Где использовать:
- В заправках для салата малиновый уксус заменяет обычный в соотношении 1 к 1, но вкус получается мягче. Хорошо работает с оливковым маслом, горчицей и медом.
- В маринаде для птицы. Малиновый уксус размягчает мясо и добавляет легкую фруктовую ноту, которая дополняет, а не перебивает вкус.
- Нарезанный лук заливают малиновым уксусом на 20–30 минут. Он теряет горечь и становится розовым. Хорошо добавлять в бургеры, на тосты и в салаты.
- Столовая ложка малинового уксуса в стакане с газированной водой и льдом дает освежающий напиток без сахара. По виду и вкусу напоминает лимонад.
Если уксус получился слишком кислым?
Кислотность регулируется после процеживания. Готовый уксус проваривают на маленьком огне с сахаром пять–семь минут. Он становится мягче и чуть гуще. Такая версия лучше подходит для соусов и маринадов. В соусах нужна консистенция, а не яркая кислинка.
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