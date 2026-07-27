Названы главные ошибки при заморозке ягод

Заморозка ягод — отличный способ сохранить витамины на зиму, но даже у этого простого процесса есть свои правила. В беседе с URA.RU врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова рассказала, какие ягоды можно замораживать, а какие не стоит.

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По словам эксперта, отлично переносят заморозку голубика, смородина, крыжовник, облепиха, клюква и ежевика. Малину и клубнику тоже можно заморозить, но из-за нежной структуры и большого количества сока после оттаивания они становятся водянистыми. Арбуз замораживать не стоит — он превратится в водянистую массу.

Перед заморозкой ягоды нужно промыть и тщательно высушить — влага превращается в кристаллы льда, которые повреждают структуру плодов и превращают их в кашицу. Диетолог советует сначала разложить ягоды на подносе в один слой и отправить в морозилку на пару часов, а затем пересыпать в герметичный контейнер или пакет.

Русакова предупреждает, что не стоит засыпать ягоды сахаром до заморозки — это меняет их пищевую ценность и вкус. Лучше добавить подсластитель уже при приготовлении. Также не рекомендуется загружать в один контейнер слишком много ягод: они слипнутся, а структура разрушится.