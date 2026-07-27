Как правильно консервировать сезонные овощи

При консервировании сезонных овощей важно соблюдать правильную технологию, чтобы предотвратить размножение опасных для здоровья микроорганизмов. Об этом радио Sputnik рассказала врач-диетолог, гастроэнтеролог, нутрициолог, терапевт Александра Разаренова.

По словам эксперта, особую осторожность необходимо соблюдать при консервировании низкокислотных овощей, в числе которых огурцы, кабачки, фасоль, баклажаны, патиссоны, а также грибы. Основным компонентом безопасного маринада является кислота. Для домашнего консервирования подходят 9-процентный столовый уксус, яблочный уксус стандартной концентрации и лимонная кислота.

«Нельзя самостоятельно уменьшать количество уксуса или кислоты ради смягчения вкуса, потому что именно кислотность помогает нам обезопасить продукт и предотвратить размножение опасных бактерий», — предупредила врач.

Специалист подчеркнула, что при консервации также важно использовать соль и сахар, которые способствуют сохранности овощей. Однако они не способны заменить кислоту с точки зрения микробиологической безопасности.

Разнообразить вкус консервированных овощей помогут различные ингредиенты. Диетолог посоветовала использовать чеснок, зонтичный укроп, различные виды перца, а также листья черной смородины, вишни и хрена. По ее словам, листья смородины и вишни благодаря дубильным веществам помогают сохранить плотную и хрустящую текстуру овощей, а хрен придает характерную пряность. Кроме того, для маринадов подходят семена горчицы, кориандр, лавровый лист, эстрагон, тимьян, розмарин и ягоды можжевельника, которые особенно хорошо сочетаются с грибами и овощным ассорти.

Помимо этого, в качестве необычных ингредиентов можно использовать лимонную цедру, имбирь, анис, фенхель, а при мариновании тыквы — корицу. Эксперт подчеркнула, что такие добавки делают вкус маринада более насыщенным и позволяют избежать увеличения количества соли и сахара.

Врач-гастроэнтеролог Ирина Бережная до этого рассказала «Газете.Ru», что овощи и фрукты при долгом хранении в холодильнике начинают терять полезные свойства, поэтому их стоит оставлять при комнатной температуре или покупать в небольшом количестве.