Россиянам рассказали, что влияет на вкус чая

Натуральные добавки помогают сохранить подлинный вкус чая. Об этом «Газете.Ru» рассказала эксперт бренда Newby Teas Елена Ровковская.

© Unsplash

«Для создания ароматизированных чаев должны использоваться исключительно натуральные ингредиенты: цветы, фрукты, ягоды, пряности и эфирные масла. Такой подход позволяет сохранить подлинный вкус чая, обогащая его новыми оттенками», — заявила специалист.

Ровковская отметила, что в чайной культуре ароматизация считается тонким искусством, задача которого – подчеркнуть природный характер чайного листа, а не изменить его. Эксперт рассказала, что чайный лист обладает высокой способностью впитывать посторонние запахи, поэтому качество сырья и условия его хранения имеют особое значение.

«В массовом производстве ароматизаторы нередко используются для маскировки недостатков продукта, и в результате выразительные ноты сухой смеси не находят продолжения в чашке, уступая место однообразному вкусу. Качественный чай с добавками или без них всегда сохраняет свою основу: насыщенный букет и продолжительное послевкусие», — подчеркнула Ровковская.

По ее словам, особое место среди ароматизированных чаев занимает жасминовый.