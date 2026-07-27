Россиянам рассказали, что влияет на вкус чая

Эксперт Ровковская: натуральные ингредиенты сохраняют подлинный вкус чая
Натуральные добавки помогают сохранить подлинный вкус чая. Об этом «Газете.Ru» рассказала эксперт бренда Newby Teas Елена Ровковская.
«Для создания ароматизированных чаев должны использоваться исключительно натуральные ингредиенты: цветы, фрукты, ягоды, пряности и эфирные масла. Такой подход позволяет сохранить подлинный вкус чая, обогащая его новыми оттенками», — заявила специалист.
Ровковская отметила, что в чайной культуре ароматизация считается тонким искусством, задача которого – подчеркнуть природный характер чайного листа, а не изменить его. Эксперт рассказала, что чайный лист обладает высокой способностью впитывать посторонние запахи, поэтому качество сырья и условия его хранения имеют особое значение.
«В массовом производстве ароматизаторы нередко используются для маскировки недостатков продукта, и в результате выразительные ноты сухой смеси не находят продолжения в чашке, уступая место однообразному вкусу. Качественный чай с добавками или без них всегда сохраняет свою основу: насыщенный букет и продолжительное послевкусие», — подчеркнула Ровковская.
По ее словам, особое место среди ароматизированных чаев занимает жасминовый.
«Традиционная технология производства остается практически неизменной и сегодня: бутоны жасмина собирают в период максимального цветения, когда их аромат достигает наибольшей выразительности. Свежие цветы слоями перекладывают с чайным листом, позволяя ему естественным образом впитать эфирные масла. После каждого цикла ароматизации цветы удаляют, а сам процесс может повторяться несколько раз. Именно многократное насыщение позволяет добиться глубины, благородства и утонченности напитка», — поделилась эксперт.