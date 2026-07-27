Гастроэнтеролог ответил, нужно ли мыть яйца перед готовкой

Гастроэнтеролог Александр Приказчиков поставил точку в спорах о том, нужно ли мыть куриные яйца с прилипшими перышками, купленные в магазине. Своим мнением он поделился в Telegram-канале.

По словам врача, яйца перед готовкой можно не мыть.

«Если яйцо магазинное, целое, но с перышком, можно аккуратно сухой салфеткой убрать видимую грязь, а затем готовить», — заверил Приказчиков.

Доктор уточнил, что грязные домашние или фермерские яйца можно вымыть. Однако делать это нужно прямо перед приготовлением, а не заранее. Если же человек планирует есть яйца без полной термической обработки, то лучше покупать пастеризованный продукт, который продается в жидкой форме без скорлупы, а не полагаться на мытье.

Приказчиков также добавил, что, согласно рекомендациям Управления по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств США, намного важнее правильно хранить яйца, соблюдать гигиену рук и выполнять полноценную термическую обработку.

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