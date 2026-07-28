Назван продукт, который может спасти совместный отпуск от скандала

Жирная морская рыба (сельдь, сардины, скумбрия) снижает уровень кортизола и укрепляет нервные клетки, сокращая вспышки гнева во время отпуска. Об этом «Газете.Ru» рассказал врач-психиатр, преподаватель кафедры психиатрии и медицинской психологии РУДН Владимир Соколов.

© globallookpress

«Подготовить организм к отпуску можно через регулярное потребление жирной рыбы, содержащей EPA и DHA кислоты, которые встраиваются в оболочку нервных клеток и ускоряют сигнал мозга "все под контролем", а значит, снижают шанс, что мелкая бытовая накладка в отпуске перерастет в скандал», — заявил эксперт.

Соколов рассказал, что при нормальном уровне омега-3 вспышка гнева, которая обычно длится 10–15 минут, схлынет за несколько минут.

Психиатр предупредил, что эффект накопительный, и подходить к нему нужно системно. Кислоты постепенно встраиваются в мембраны нервных клеток, поэтому важны и регулярность, и способ готовки.

«Порция скумбрии весом 100–150 граммов дает около 2,5–3 граммов EPA и DHA, и это не мгновенный "успокоитель". Рыбу нужно есть 2–3 раза в неделю как минимум несколько недель до поездки. Кстати, способ приготовления критичен: при жарке на сковороде разрушается до 20–25 % полезных кислот, а вот запекание или приготовление на пару сохраняют их почти полностью. Очень советую добавить к этому антиоксиданты из зеленого чая, так как они защищают уже усвоенные омега-3 от окисления. И не забывайте про клетчатку (овес, бобовые, бананы) и пробиотики (кефир, йогурт, квашеная капуста)», — посоветовал Соколов.

Он добавил, что омега-3 в меньших дозах есть также в мидиях, устрицах и водорослях нори. Психиатр заявил, что подкрепить эффект помогут еще два микроэлемента – цинк и магний.