Агроном рассказала, как правильно хранить чеснок

Перед тем как отправить чеснок на долгое хранение, его необходимо хорошо очистить. Об этом рассказала агроном Елизавета Тихонова.

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— Обязательно либо отстригать полностью все стебельки до зубков, либо держать в проветриваемом ящике. Мне кажется, проще подвесить его гирляндой по 10–12 штук в несколько связок, — отметила специалист.

Очищенный чеснок необходимо немного надрезать, чтобы обеспечить к головкам доступ воздуха. По словам Тихоновой, самым лучшим местом для хранения чеснока является балкон, передает 360.ru.

Одним из способов надолго сохранить продукты является вакуумация. Такой метод становится все более популярным в социальных сетях. Вакуумация позволяет продлить срок годности, а также упрощает готовку, если сделать несколько заготовок заранее. Может ли вакуумация быть опасной и что не стоит хранить таким образом, «Вечерняя Москва» узнала у врача-диетолога, кандидата медицинских наук Елены Соломатиной.

Некоторые продукты нельзя хранить в дверце холодильника, таким образом они быстрее портятся. Что стоит срочно переложить, «Вечерняя Москва» узнала у врача-диетолога, кандидата медицинских наук Елены Соломатиной.