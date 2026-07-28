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Агроном Тихонова рассказала, как правильно хранить чеснок

Вечерняя Москва

Перед тем как отправить чеснок на долгое хранение, его необходимо хорошо очистить. Об этом рассказала агроном Елизавета Тихонова.

Агроном рассказала, как правильно хранить чеснок
©  Вечерняя Москва
— Обязательно либо отстригать полностью все стебельки до зубков, либо держать в проветриваемом ящике. Мне кажется, проще подвесить его гирляндой по 10–12 штук в несколько связок, — отметила специалист.

Очищенный чеснок необходимо немного надрезать, чтобы обеспечить к головкам доступ воздуха. По словам Тихоновой, самым лучшим местом для хранения чеснока является балкон, передает 360.ru.

Одним из способов надолго сохранить продукты является вакуумация. Такой метод становится все более популярным в социальных сетях. Вакуумация позволяет продлить срок годности, а также упрощает готовку, если сделать несколько заготовок заранее. Может ли вакуумация быть опасной и что не стоит хранить таким образом, «Вечерняя Москва» узнала у врача-диетолога, кандидата медицинских наук Елены Соломатиной.

Некоторые продукты нельзя хранить в дверце холодильника, таким образом они быстрее портятся. Что стоит срочно переложить, «Вечерняя Москва» узнала у врача-диетолога, кандидата медицинских наук Елены Соломатиной.