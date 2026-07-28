Диетолог назвала главную ошибку при заморозке лисичек

В разгар грибного сезона многие задумываются о том, как сохранить щедрый урожай лисичек до зимы. Диетолог Наталья Круглова в беседе с URA.RU предупредила о типичной ошибке, которая превращает упругие грибы в кашицу: лишняя влага.

По словам эксперта, лисички по структуре напоминают губку и активно впитывают воду, поэтому перед заморозкой их необходимо тщательно промыть, а затем обязательно просушить на бумажном полотенце в течение 20–30 минут. Крупные грибы стоит разрезать, мелкие можно закладывать целиком.

При температуре –18 градусов замороженные лисички хранятся до 12 месяцев, однако диетологи советуют укладываться в 6–8 месяцев, чтобы сохранить максимум витаминов и упругую текстуру. Размораживать грибы лучше постепенно или сразу отправлять в кипяток без разморозки — повторная заморозка недопустима.

Кроме того, на зиму лисички можно сушить, мариновать, солить или перерабатывать в грибную икру. Главное условие — использовать только свежие и неповреждённые экземпляры, собранные в экологически чистых местах.

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