Назван простой способ снизить количество нитратов в овощах

Варка, а также снятие кожуры с овощей и фруктов, снижает количество нитратов в них, рассказала «Газете.Ru» кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры растениеводства и плодоовощеводства Казанского ГАУ Галина Абрамова.

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«Начнем с того, что нитраты есть абсолютно во всех растениях без исключения — это не следствие химизации сельского хозяйства, а нормальная часть азотного обмена. Азот необходим для синтеза белков и хлорофилла, и растение накапливает его в форме нитратных солей. Проблема возникает тогда, когда растение не успевает переработать накопленное — при избыточных подкормках, недостаточном освещении или уборке раньше срока. Тепличный огурец мая содержит нитратов значительно больше, чем тот же огурец открытого грунта в июле — не потому что производитель плохой, а потому что в теплице короче световой день и интенсивнее подкормки», — объяснила Абрамова.

По словам ученого, нитраты концентрируются не в мякоти, а в проводящих тканях: кожуре, стеблях, черешках, прожилках листьев, у плодоножки, в кочерыжках.