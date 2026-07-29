Диетолог рассказала, как выбрать полезный йогурт

Если на упаковке йогурта написано "натуральный", это еще не значит, что продукт полезен. На что стоит обратить внимание при его выборе, рассказала aif.ru диетолог-нутрициолог София Кованова.

По словам эксперта, полезный натуральный йогурт состоит из молока и закваски - без сахара и множества пищевых добавок.

"Смотрите на количество белка - должно быть не менее 3-4 грамм на 100 грамм продукта и не более 4-5 грамм сахара на 100 грамм", - посоветовала диетолог.

Кованова уточнила, что йогурты с наполнителями вроде сладких шариков или мюсли - это скорее десерт, нежели кисломолочный продукт.

Ранее "РГ" писала о том, как лучше всего питаться в жару. Кисломолочные продукты, в том числе натуральный йогурт, стоит включить в летнее меню как источник белка.