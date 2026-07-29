Диетолог рассказала, как выбрать полезный йогурт

Диетолог Кованова рассказала, как выбрать полезный йогурт
Если на упаковке йогурта написано "натуральный", это еще не значит, что продукт полезен. На что стоит обратить внимание при его выборе, рассказала aif.ru диетолог-нутрициолог София Кованова.
По словам эксперта, полезный натуральный йогурт состоит из молока и закваски - без сахара и множества пищевых добавок.
"Смотрите на количество белка - должно быть не менее 3-4 грамм на 100 грамм продукта и не более 4-5 грамм сахара на 100 грамм", - посоветовала диетолог.
Кованова уточнила, что йогурты с наполнителями вроде сладких шариков или мюсли - это скорее десерт, нежели кисломолочный продукт.
Ранее "РГ" писала о том, как лучше всего питаться в жару. Кисломолочные продукты, в том числе натуральный йогурт, стоит включить в летнее меню как источник белка.