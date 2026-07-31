Высокобелковые йогурты подтвердили заявленное содержание белка

Сегмент функциональной молочной продукции подтвердил соответствие ключевым потребительским характеристикам. Исследование Роскачества показало, что высокобелковые йогурты и кисломолочные напитки содержат заявленное количество белка животного происхождения, однако отдельные образцы получили замечания по маркировке и технологическим показателям. Среди проверенных марок — «ВкусВилл», Teos, Exponenta, Parmalat.Высокобелковые йогурты и кисломолочные напитки, представленные на российском рынке, в большинстве случаев соответствуют заявленным характеристикам по содержанию белка. К такому выводу пришли специалисты Роскачества по итогам исследования продукции 12 торговых марок. В исследование вошли семь высокобелковых йогуртов: «Актибио» (биойогурт), «ВкусВилл» (натуральный йогурт), в том числе категория «греческих» йогуртов (Lactica, Neo, Teos, Venn’s, Viola). Также проверку прошли пять высокобелковых кисломолочных напитков: «ВкусВилл», «Молочная культура», Exponenta, Molvest, Parmalat.

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Лабораторные испытания подтвердили, что фактическое содержание белка в исследованных продуктах практически совпадает с данными на упаковке. Кроме того, эксперты не обнаружили фитостеринов, что свидетельствует об отсутствии замены молочного жира растительными маслами.

Что показало исследование высокобелковой молочной продукции

В исследование вошли семь йогуртов и пять высокобелковых кисломолочных напитков российских и белорусских производителей. Эксперты проверили безопасность продукции, достоверность маркировки, аминокислотный состав, содержание белка, а также наличие растительных жиров. Во всех исследованных йогуртах обязательные требования были соблюдены. Анализ подтвердил, что белок в продукции имеет животное происхождение и содержит полный набор незаменимых аминокислот. В большинстве случаев заявленные производителями показатели соответствовали фактическим значениям с учетом допустимой погрешности.

Почему высокое содержание белка не всегда связано с обогащением

Исследование показало, что содержание белка в греческих йогуртах достигает 8–10 г на 100 г продукта благодаря особенностям технологии производства, а не обязательному внесению белковых концентратов. По данным Роскачества, именно концентрирование сухих веществ позволяет получить продукт с повышенной пищевой ценностью. Для высокобелковых кисломолочных напитков производители применяют различные технологические решения. В зависимости от рецептуры используются концентраты сывороточных и молочных белков, гидролизованный коллаген либо концентрированное обезжиренное молоко. Лабораторные исследования подтвердили соответствие белкового состава заявленным ингредиентам.

Какие замечания выявили эксперты

Несмотря на положительную общую оценку сегмента, отдельные нарушения были зафиксированы. У высокобелкового кисломолочного напитка Parmalat специалисты выявили пониженную кислотность, что может свидетельствовать о нарушении технологии производства.

У напитка торговой марки «ВкусВилл» обнаружено несоответствие маркировке по содержанию магния: фактическое количество оказалось ниже заявленного. Кроме того, в одном йогурте и во всех исследованных кисломолочных напитках эксперты зафиксировали отклонения в триглицеридном профиле, которые могут быть связаны с особенностями используемого сырья или рецептуры.

Пресс-служба компании «ВкусВилл» отмечает: «Мы внимательно следим за тем, что попадает на наши полки, и требуем от поставщиков полной прозрачности на всех этапах производства. Кисломолочный высокобелковый напиток Protein+ „Натуральный“ с марта 2026 года уже выведен из ассортимента по причине низких показателей эффективности. Однако мы не могли оставить ситуацию без проверки и оперативно провели работу с поставщиком. ООО „НВС“ („Новавкус“) указал, что данный продукт снят с производства, а рецептура всей линейки кисломолочных высокобелковых продуктов принципиально изменена».

Как исследование оценивают в отрасли

Генеральный директор «Союзмолоко» Артем Белов отметил, что результаты исследования подтверждают добросовестность производителей высокобелковой молочной продукции. По его словам, компании не завышают содержание белка на этикетках и не используют растительные жиры вместо молочных.

В отраслевом союзе также обращают внимание, что в российском законодательстве пока отсутствует единое определение термина «высокобелковый продукт». Это позволяет производителям использовать различные подходы к маркировке, однако проведенные лабораторные испытания подтверждают, что заявленные характеристики продукции в большинстве случаев соответствуют действительности.