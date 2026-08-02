Дачный ужин из пяти ингредиентов: простые рецепты
На даче обычно есть мангал, овощи и зелень с грядки и желание поужинать, не тратя весь вечер на готовку. В этой статье «Рамблер» собрал несколько простых и быстрых рецептов всего из пяти ингредиентов, которые никого не оставят равнодушными.
1. Скумбрия в горчичной корке с укропом
Ингредиенты:
- скумбрия свежая или размороженная — 2 шт.
- дижонская горчица — 3 ст.л.
- укроп свежий — большой пучок
- чеснок — 3 зубчика
- лимон — 1 шт.
Способ приготовления:
- Рыбу выпотрошите, голову оставьте. Сделайте несколько косых надрезов с каждой стороны — до позвоночника.
- Чеснок мелко порубите и смешайте с горчицей.
- Натрите рыбу этой смесью со всех сторон и внутри брюшка. В надрезы тоже заправьте немного.
- В брюшко уложите веточки укропа и несколько кружков лимона.
- Жарьте на решетке над средними углями по семь–восемь минут с каждой стороны. Не двигайте рыбу первые пять минут — пусть горчичная корка схватится, иначе она прилипнет к решетке.
- Перед подачей выжмите оставшийся лимон сверху и добавьте хлеба вприкуску.
2. Арбуз на гриле с соленым сыром
Ингредиенты:
- арбуз — четвертинка среднего
- брынза или фета — 150 г
- свежая мята — несколько веточек
- оливковое масло — 1–2 ст.л.
- черный перец крупного помола
Способ приготовления:
- Арбуз нарежьте ломтями толщиной 2,5–3 сантиметра прямо с коркой — она держит форму на решетке.
- Смажьте мякоть маслом с обеих сторон.
- Жарьте на хорошо разогретой решетке по две–три минуты с каждой стороны. Должны появиться четкие полосы от решетки, мякоть чуть потемнеет.
- Выложите ломти на доску. Покрошите сверху сыр руками на крупные куски.
- Добавьте листья мяты, немного черного перца.
- Ешьте сразу, пока арбуз теплый.
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3. Творожные персики с медом
Ингредиенты:
- персики спелые, но плотные — 4 шт.
- мед — 2–3 ст.л.
- творог зернистый или обычный жирный — 200 г
- сливочное масло — 20 г
- корица молотая — 1/2 ч.л.
Способ приготовления:
- Персики разрежьте пополам, косточку удалите. Разрез должен быть ровным — от этого зависит, как они лягут на решетку.
- Смажьте срез размягченным сливочным маслом.
- Положите персики срезом вниз на горячую решетку. Жарьте две–три минуты, не двигая, — нужны полосы.
- Переверните на кожуру, в углубление от косточки налейте половину чайной ложки меда. Жарьте еще две минуты.
- Снимите с огня.
- На тарелку выложите ложку творога, рядом — два половинки персика срезом вверх. Полейте оставшимся медом, посыпьте корицей.
4. Шакшука на мангале
Ингредиенты:
- помидоры — 6–7 крупных или 400 г черри
- яйца — 4 шт.
- чеснок — 4 зубчика
- острый перец — 1 стручок
- оливковое масло и соль
Способ приготовления:
- Чугунную сковороду поставьте на решетку мангала. Разогрейте с маслом.
- Чеснок и острый перец мелко порубите. Обжарьте одну–две минуты до запаха.
- Помидоры нарежьте крупно прямо в сковороду. Если черри — просто разрежьте пополам. Посолите.
- Тушите, помешивая, 10–12 минут — пока томаты не разойдутся в густой соус. Если угли очень сильные, отодвиньте сковороду на край мангала.
- Ложкой сделайте в соусе четыре углубления и аккуратно разбейте в каждое по яйцу.
- Накройте крышкой или листом фольги. Готовьте еще пять–семь минут — пока белок не побелеет, а желток останется мягким.
- Подавайте прямо на сковороде.
5. Кукуруза с пармезаном на углях
Ингредиенты:
- початки кукурузы — 4 шт.
- сливочное масло — 50 г
- пармезан или твердый сыр — 60–70 г
- лимон — 1 шт.
- соль и черный перец
Способ приготовления:
- Кукурузу в листьях замочите в холодной воде на 30 минут — листья не загорятся и создадут пар внутри.
- Положите початки прямо в листьях на решетку над средними углями. Жарьте 20–25 минут, периодически поворачивая.
- Снимите листья. Смажьте кукурузу сливочным маслом — оно будет таять прямо на горячем початке.
- Посолите, поперчите, выжмите сок половины лимона.
- Натрите пармезан на мелкой терке и щедро посыпьте початок прямо перед подачей.
6. Лаваш на решетке с томатами и сыром
Ингредиенты:
- тонкий армянский лаваш — 2 листа
- помидоры — 3 шт.
- твердый сыр — 100 г
- чеснок — 2 зубчика
- базилик свежий или сухой
Способ приготовления:
- Помидоры нарежьте тонкими кружками. Чеснок — пластинками. Сыр натрите на крупной терке.
- Лаваш разложите на столе. На одну половину выложите слой помидоров, чеснок, посыпьте сыром и базиликом. Сложите лаваш пополам — как конверт.
- Положите на решетку над умеренными углями. Прижмите сверху второй решеткой или плоским камнем.
- Жарьте две минуты с каждой стороны. Лаваш должен стать хрустящим и покрыться темными полосами.
- Снимите, дайте постоять минуту, нарежьте на куски.
Приятного аппетита!
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