Дачный ужин из пяти ингредиентов: простые рецепты

На даче обычно есть мангал, овощи и зелень с грядки и желание поужинать, не тратя весь вечер на готовку. В этой статье «‎Рамблер» собрал несколько простых и быстрых рецептов всего из пяти ингредиентов, которые никого не оставят равнодушными.

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1. Скумбрия в горчичной корке с укропом

Ингредиенты:

скумбрия свежая или размороженная — 2 шт.

дижонская горчица — 3 ст.л.

укроп свежий — большой пучок

чеснок — 3 зубчика

лимон — 1 шт.

Способ приготовления:

Рыбу выпотрошите, голову оставьте. Сделайте несколько косых надрезов с каждой стороны — до позвоночника. Чеснок мелко порубите и смешайте с горчицей. Натрите рыбу этой смесью со всех сторон и внутри брюшка. В надрезы тоже заправьте немного. В брюшко уложите веточки укропа и несколько кружков лимона. Жарьте на решетке над средними углями по семь–восемь минут с каждой стороны. Не двигайте рыбу первые пять минут — пусть горчичная корка схватится, иначе она прилипнет к решетке. Перед подачей выжмите оставшийся лимон сверху и добавьте хлеба вприкуску.

2. Арбуз на гриле с соленым сыром

Ингредиенты:

арбуз — четвертинка среднего

брынза или фета — 150 г

свежая мята — несколько веточек

оливковое масло — 1–2 ст.л.

черный перец крупного помола

Способ приготовления:

Арбуз нарежьте ломтями толщиной 2,5–3 сантиметра прямо с коркой — она держит форму на решетке. Смажьте мякоть маслом с обеих сторон. Жарьте на хорошо разогретой решетке по две–три минуты с каждой стороны. Должны появиться четкие полосы от решетки, мякоть чуть потемнеет. Выложите ломти на доску. Покрошите сверху сыр руками на крупные куски. Добавьте листья мяты, немного черного перца. Ешьте сразу, пока арбуз теплый.

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3. Творожные персики с медом

Ингредиенты:

персики спелые, но плотные — 4 шт.

мед — 2–3 ст.л.

творог зернистый или обычный жирный — 200 г

сливочное масло — 20 г

корица молотая — 1/2 ч.л.

Способ приготовления:

Персики разрежьте пополам, косточку удалите. Разрез должен быть ровным — от этого зависит, как они лягут на решетку. Смажьте срез размягченным сливочным маслом. Положите персики срезом вниз на горячую решетку. Жарьте две–три минуты, не двигая, — нужны полосы. Переверните на кожуру, в углубление от косточки налейте половину чайной ложки меда. Жарьте еще две минуты. Снимите с огня. На тарелку выложите ложку творога, рядом — два половинки персика срезом вверх. Полейте оставшимся медом, посыпьте корицей.

4. Шакшука на мангале

Ингредиенты:

помидоры — 6–7 крупных или 400 г черри

яйца — 4 шт.

чеснок — 4 зубчика

острый перец — 1 стручок

оливковое масло и соль

Способ приготовления:

Чугунную сковороду поставьте на решетку мангала. Разогрейте с маслом. Чеснок и острый перец мелко порубите. Обжарьте одну–две минуты до запаха. Помидоры нарежьте крупно прямо в сковороду. Если черри — просто разрежьте пополам. Посолите. Тушите, помешивая, 10–12 минут — пока томаты не разойдутся в густой соус. Если угли очень сильные, отодвиньте сковороду на край мангала. Ложкой сделайте в соусе четыре углубления и аккуратно разбейте в каждое по яйцу. Накройте крышкой или листом фольги. Готовьте еще пять–семь минут — пока белок не побелеет, а желток останется мягким. Подавайте прямо на сковороде.

5. Кукуруза с пармезаном на углях

Ингредиенты:

початки кукурузы — 4 шт.

сливочное масло — 50 г

пармезан или твердый сыр — 60–70 г

лимон — 1 шт.

соль и черный перец

Способ приготовления:

Кукурузу в листьях замочите в холодной воде на 30 минут — листья не загорятся и создадут пар внутри. Положите початки прямо в листьях на решетку над средними углями. Жарьте 20–25 минут, периодически поворачивая. Снимите листья. Смажьте кукурузу сливочным маслом — оно будет таять прямо на горячем початке. Посолите, поперчите, выжмите сок половины лимона. Натрите пармезан на мелкой терке и щедро посыпьте початок прямо перед подачей.

6. Лаваш на решетке с томатами и сыром

Ингредиенты:

тонкий армянский лаваш — 2 листа

помидоры — 3 шт.

твердый сыр — 100 г

чеснок — 2 зубчика

базилик свежий или сухой

Способ приготовления:

Помидоры нарежьте тонкими кружками. Чеснок — пластинками. Сыр натрите на крупной терке. Лаваш разложите на столе. На одну половину выложите слой помидоров, чеснок, посыпьте сыром и базиликом. Сложите лаваш пополам — как конверт. Положите на решетку над умеренными углями. Прижмите сверху второй решеткой или плоским камнем. Жарьте две минуты с каждой стороны. Лаваш должен стать хрустящим и покрыться темными полосами. Снимите, дайте постоять минуту, нарежьте на куски.

Приятного аппетита!

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