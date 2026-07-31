Кашу защитит от пригорания вибратор: необычное изобретение ученого

Новый способ борьбы с пригоранием пищи и питья во время разогревания, приготовления и кипячения разработал ученый Ярославского государственного технического университета, профессор Антон Лебедев. На днях он получил патент на свою разработку. Устройство представляет собой... вибратор.

Для сохранности и чистоты посуды его можно установить на кастрюлю и другую емкость для приготовления пищи, а также на решетку плиты. Для посуды и для плиты нужны вибраторы разных типов, но принцип действия один: устройство заставляет посуду дрожать, благодаря чему, например, кипятящееся молоко не убегает, варящиеся пельмени и другие готовящиеся продукты не пригорают. Еще один плюс — те же макароны больше не нужно помешивать в процессе варки.

Как рассказал «МК» изобретатель, ближайший по времени аналог, запатентованный японцами еще в 1990 году, представляет собой довольно громоздкое устройство, устанавливаемое на сковородку, предназначенную для разогрева или приготовления пищи на электрической индукционной печи. Российское изобретение намного функциональнее: с ним можно будет готовить на плитах всех типов и в любой посуде. Правда, о начале серийного производства речи не идет.