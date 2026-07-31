Ученые разработали рецепт баварской колбаски с мучными червями

Разработка немецких ученых, добавивших мучных червей в рецептуру традиционной баварской белой колбасы, вызвала шквал возмущения в социальных сетях. Об этом пишет газета Bild.

«Теперь выражение «Сделано в Германии» приобретает совершенно иной смысл. Студенты университета в Кульмбахе (в Баварии - ред.) добавили в состав баварской белой колбаски, помимо свинины, говядины, петрушки, специй и соли, новый ингредиент: мучных червей», — сказано в публикации.

Как пишет Bild, в рамках научного проекта исследователи и студенты Байройтского университета заменили до 20% свиного фарша в баварской белой колбасе порошком из сушеных насекомых, что изменило внешний вид продукта, который стал заметно темнее оригинала. Местные жители бурно осудили эксперимент в соцсетях, назвав его «извращением» над национальным немецким блюдом.

Руководитель работы, профессор биохимии питания Янина Хенкель-Оберлендер, признала, что авторы не ожидали столь резкой реакции и явно недооценили общественный резонанс. Ученые пояснили, что разработка велась в поиске альтернативных источников белка для защиты климата, однако запускать такие колбаски в массовое производство в Германии пока не планируется, хотя сама добавка уже официально разрешена в странах Евросоюза.