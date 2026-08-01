Как проверить качество роллов по упаковке

Доля доставки в ресторанном бизнесе стабильно растет, и вопрос надежной упаковки выходит на первый план, в том числе это касается сектора роллов. Об этом «Газете.Ru» рассказал основатель франчайзинговой сети UP SUSHI Евгений Баканов.

«Простые признаки качественной упаковки: если при легком встряхивании закрытой коробки не слышно стука или шуршания, значит, ролл зафиксирован; вокруг ролла нет свободного пространства, ведь любые пустоты повышают риск деформации; крышка плотно прилегает, без перекосов и люфта; на внешней стороне коробки нет подтеков, что говорит об отсутствии протечек; материал коробки жесткий, не прогибается при легком нажатии», — рассказал эксперт.

Он также отметил, что тестирование блюда проходит еще на этапе меню.

«Еще до того как ролл попадет в доставку, его нужно «проектировать» с учетом транспортировки. Необходимо тестировать каждое блюдо в условиях, максимально приближенных к реальным: учитывать длительность перевозки, погодные условия, качество дорог и даже необходимость подниматься с заказом на высокие этажи», — добавил специалист.

По его мнению, правильная тара – это не просто коробка, а средство фиксации продукта.

«Необходимо исключить свободное пространство: если ролл «гуляет» внутри, то неизбежно деформируется. Размеры контейнера подбирают так, чтобы стенки плотно прилегали к продукту. Важна и конструкция крышки: она должна надежно фиксироваться, исключая случайное раскрытие. В отдельных случаях для дополнительной фиксации применяют специальные наклейки. Кроме того, для разных категорий блюд стоит использовать собственные стандарты выкладки — это снижает риск смещения ингредиентов», — высказался основатель сети.

Баканов подчеркнул, что не менее важен этап размещения пакетов в термосумке.

«Количество пакетов, их взаимное расположение и использование внутренних перегородок напрямую влияют на сохранность содержимого. Грамотная компоновка исключает «болтанку» и равномерно распределяет нагрузку, защищая хрупкие позиции от ударов и давления», — объяснил эксперт.

И в заключение специалист отметил роль курьера в сохранении качества блюда.