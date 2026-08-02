В Роскачестве рассказали, как правильно выбирать сок и нектар в магазине

Содержание сока в нектаре должно быть не менее 20-50% в зависимости от вида фруктов или овощей, в морсе - не менее 15%, а в соке - 100%, рассказали ТАСС в Роскачестве.

"При покупке стоит обращать внимание непосредственно на упаковку продукта и обозначения на ней. В соке должно быть не менее 100% сока, в нектаре - не менее 20-50% в зависимости от вида фруктов или овощей, а в морсе - не менее 15%", - говорится в сообщении.

Также в магазине необходимо проверять состояние упаковки и ее целостность. Так, наличие трещин, вздутий или вмятин на ней может свидетельствовать о нарушении герметичности. Кроме того, значение имеет тип упаковки. Например, картонная многослойная упаковка не пропускает солнечный свет, позволяя дольше сохранять натуральные вкусовые свойства напитка.

Кроме того, при покупке сока в Роскачестве рекомендуют отдавать предпочтение продукции, отмеченной российским знаком качества.

"Такая продукция подтвердила соответствие как обязательным требованиям к качеству, так и повышенным стандартам Роскачества. Сегодня в этой товарной категории девять действующих знаков качества - их получили томатные, яблочные и вишневые нектары и соки. Напиток может быть свежевыжатым, прямого отжима и восстановленным. Сок прямого отжима делают из свежих фруктов или овощей, пастеризуют и сразу разливают по упаковкам. Восстановленный сок производят из концентрата, из которого предварительно удалена часть воды. Благодаря этой процедуре напиток становится гуще и удобнее для транспортировки", - рассказали в Роскачестве.

При этом сахар допускается и в соках прямого отжима, и в восстановленных. Однако на упаковке должно быть указано "сок с сахаром" или "с добавлением сахара", а сама добавка должна входить в состав продукта.