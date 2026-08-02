От зеленых щей до чипсов: какие трендовые блюда можно приготовить из крапивы

Главным летним деликатесом этого года стала… крапива. В соцсетях завирусился рецепт чипсов из растения. «Вечерняя Москва» узнала, какие еще блюда можно приготовить из крапивы.

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Рецепт «ПП-чипсов»

Нарвите пару веток крапивы, отделите от них листья и оставьте их подсушиться. В миске смешайте яйца, муку и специи. Добавьте к массе крапиву и размешайте. Далее нужно обмакнуть листья в смесь и выложить их на сковороду, предварительно смазанную маслом, а потом обжарить до хрустящей корочки. Насчет жжения и горечи можно не переживать: благодаря термической обработке эти свойства теряются. Комментаторы отмечают, что такой перекус намного полезнее, чем магазинные картофельные аналоги. Как оказалось, враг всех детей активно используется в готовке.

Рецепт зеленых щей

Ошпарьте растение кипятком и закиньте его в бульон. Потом вытащите, отожмите и нарубите. Потом можно вернуть обратно в бульон. Добавьте к супу щавель, а кислинку придаст крапива. Французы предпочитают крем-суп из крапивы. Насыщенный вкус ему придает куриный бульон, а густоту добавляет взбитый в блендере с другими ингредиентами вареный картофель. Гурманы, которые готовят соус песто дома, могут попробовать заменить базилик на крапиве, тогда у соуса появится пряность. И не забывайте про салаты: крапиву можно добавлять куда угодно, чтобы, к примеру, разнообразить классическое сочетание «помидор-огурец». Она сделает салат еще более полезным.

Для любителей смузи

В шпинатно-имбирный напиток можно добавить крапиву. Крапиву добавляют и в самый летний суп — в окрошку. Можно сделать ее как на квасе, так и на кефире. Не забудьте предварительно ошпарить крапиву кипятком и заварить ее пару минут, а затем готовьте дальше по уже известному рецепту. Интересно, что в сети советуют солить блюда с крапивой непосредственно перед употреблением, чтобы максимально сохранить все витамины и другие полезные свойства. В Молдавии и Румынии распространен рецепт кислого супа с крапивой и рисом. Некоторые пробовали заменить крапиву похожими на вид ядовитыми растениями, содержащими соланин, из-за чего случались отравления.

Для модниц

А вот и одежда из крапивы. Популярной становится ткань, которая называется «рами». Ее делают из волокон китайской крапивы. По фактуре она напоминает лен, только форму держит лучше. Производство ткани начинается со сбора крапивы в период, когда волокна достигают максимальной длины и прочности. Далее стебли проходят обработку: их вымачивают, очищают, разделяют на волокна. Эксперты считают рами одним из наиболее перспективных натуральных материалов для современной одежды. Ткань прочная, устойчивая к износу, может сохранять форму при регулярной носке.

Польза крапивы

Елена Соломатина, кандидат медицинских наук, диетолог:

Крапиву можно считать суперфудом. В ней содержится целая коллекция витаминов: А, С, Е, К, В, железо, кальций, клетчатка и белок. Она укрепляет иммунитет. Но есть ее килограммами не стоит, потому что она способствует быстрому сгущению крови. Если добавить пару веточек в выпечку или салат, конечно, ничего страшного не будет. Но если есть ее в больших количествах, можно заработать проблемы. Не стоит ее есть и тем, у кого уже был перенесен инсульт и инфаркты.

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