Сроки хранения и плесень: эксперт ответил на вопросы, связанные с хлебом

Хлеб уже перестал быть дешевым продуктом питания — стоимость буханки уже может превышать 100 рублей. И вопрос правильного хранения, не допускающего порчи, — это не только вопрос сохранения здоровья, но и элементарной экономии семейного бюджета. Сколько дней хлеб остается свежим и съедобным? Можно ли его "спасти", если на нем появились первые признаки плесени? На вопросы "РГ" ответила замдиректора по развитию, ведущий научный сотрудник НИИ хлебопекарной промышленности, кандидат технических наук Олеся Савкина.

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«Срок хранения хлеба зависит от многих факторов: сорта муки, используемых добавок, технологии производства и, конечно, условий хранения. Например, белый пшеничный хлеб в упакованном виде рекомендуется хранить до 3 суток, а неупакованный — до 24 часов. Хлеб из ржаной муки, как правило, дольше сохраняет свежесть, чем пшеничный. Срок годности неупакованного ржано-пшеничного хлеба — 36 часов, а упакованного — 3-7 дней», — объясняет Олеся Савкина.

Если на буханке видны небольшие следы плесени или ее не видно, но уже есть запах, что делать с таким хлебом? Можно ли его "спасти"?

«Плесень на хлебе — это признак того, что продукт испорчен. Даже если срезать часть буханки, удалив видимую часть плесени, в толще хлеба уже могут находиться токсины, которые опасны для здоровья. Поэтому удаление заплесневелого куска с видимой плесенью и употребление в пищу даже визуально чистой части категорически не рекомендуется. Это может привести к пищевым отравлениям и более серьезным последствиям», — поясняет специалист.

Она уточняет, что плесневые грибы образуют невидимые длинные нити, которые пронизывают весь продукт. К тому же многие виды плесневых грибов образуют крайне вредные для человека вещества.

«Иногда отравляющий эффект может быть не заметен сразу. Например, многие плесневые грибы образуют микотоксины с канцерогенным эффектом. При накоплении в организме человека они повышают риски онкологических заболеваний», — предупреждает Олеся Савкина.

Как же правильно хранить хлеб, чтобы он дольше оставался свежим?

Идеальное место для хранения хлеба — прохладное, сухое и проветриваемое. Лучше всего использовать хлебницу из дерева или пластика, обеспечивающую микроциркуляцию воздуха. Очень важно следить за чистотой хлебницы!

Не стоит хранить пшеничный и ржаной хлеб в одном пакете или одном отсеке хлебницы, поскольку происходит перераспределение влаги, в результате меняется аромат изделий и состояние корки.

Это правда, что хлеб лучше хранится, если рядом с ним положить кусочек сахара?

«Этот совет находит простое научное обоснование. Если дома слишком влажно, то в хлебницу можно положить адсорбент — кусочек сахара или сухарик. Они оттянут лишнюю влагу из воздуха на себя. Это поможет замедлить микробную порчу хлеба. А если, наоборот, слишком сухо, то можно положить кусочек яблока», — советует Савкина.

Можно ли хранить хлеб в холодильнике?

Хранение хлеба в холодильнике вполне допустимо. Хотя при холодной температуре хлеб черствеет немного быстрее, но также замедляется скорость развития микробной порчи. Поэтому плесень в таких условиях развивается гораздо медленнее — иногда до 10-15 дней, что значительно дольше, чем при комнатной температуре.

Можно ли есть хлеб по истечении срока годности, если видимых признаков порчи нет?

Срок годности, указанный производителем, — это гарантия качества и безопасности продукта при соблюдении условий хранения.

Даже если внешне хлеб выглядит нормально, после истечения срока годности в нем могут начаться необратимые процессы. Хотя, в отличие от многих продуктов, хлеб, даже "старея" и превращаясь в сухари, остается ценным пищевым продуктом.

Олеся Савкина советует оценить вкус, запах и общее состояние буханки. Даже если видимых признаков порчи нет — вы уловите сигнал "стоп!" по запаху: затхлости, прогорклости, плесени. В таком случае хлеб придется выбросить, чтобы не рисковать здоровьем.