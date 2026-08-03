Сроки хранения и плесень: эксперт ответил на вопросы, связанные с хлебом

Эксперт Савкина рассказала, как лучше хранить хлеб, чтобы он дольше не плесневел
Хлеб уже перестал быть дешевым продуктом питания — стоимость буханки уже может превышать 100 рублей. И вопрос правильного хранения, не допускающего порчи, — это не только вопрос сохранения здоровья, но и элементарной экономии семейного бюджета. Сколько дней хлеб остается свежим и съедобным? Можно ли его "спасти", если на нем появились первые признаки плесени? На вопросы "РГ" ответила замдиректора по развитию, ведущий научный сотрудник НИИ хлебопекарной промышленности, кандидат технических наук Олеся Савкина.
«Срок хранения хлеба зависит от многих факторов: сорта муки, используемых добавок, технологии производства и, конечно, условий хранения. Например, белый пшеничный хлеб в упакованном виде рекомендуется хранить до 3 суток, а неупакованный — до 24 часов. Хлеб из ржаной муки, как правило, дольше сохраняет свежесть, чем пшеничный. Срок годности неупакованного ржано-пшеничного хлеба — 36 часов, а упакованного — 3-7 дней», — объясняет Олеся Савкина.
Если на буханке видны небольшие следы плесени или ее не видно, но уже есть запах, что делать с таким хлебом? Можно ли его "спасти"?
«Плесень на хлебе — это признак того, что продукт испорчен. Даже если срезать часть буханки, удалив видимую часть плесени, в толще хлеба уже могут находиться токсины, которые опасны для здоровья. Поэтому удаление заплесневелого куска с видимой плесенью и употребление в пищу даже визуально чистой части категорически не рекомендуется. Это может привести к пищевым отравлениям и более серьезным последствиям», — поясняет специалист.
Она уточняет, что плесневые грибы образуют невидимые длинные нити, которые пронизывают весь продукт. К тому же многие виды плесневых грибов образуют крайне вредные для человека вещества.
«Иногда отравляющий эффект может быть не заметен сразу. Например, многие плесневые грибы образуют микотоксины с канцерогенным эффектом. При накоплении в организме человека они повышают риски онкологических заболеваний», — предупреждает Олеся Савкина.
Как же правильно хранить хлеб, чтобы он дольше оставался свежим?
Идеальное место для хранения хлеба — прохладное, сухое и проветриваемое. Лучше всего использовать хлебницу из дерева или пластика, обеспечивающую микроциркуляцию воздуха. Очень важно следить за чистотой хлебницы!
Не стоит хранить пшеничный и ржаной хлеб в одном пакете или одном отсеке хлебницы, поскольку происходит перераспределение влаги, в результате меняется аромат изделий и состояние корки.
Это правда, что хлеб лучше хранится, если рядом с ним положить кусочек сахара?
«Этот совет находит простое научное обоснование. Если дома слишком влажно, то в хлебницу можно положить адсорбент — кусочек сахара или сухарик. Они оттянут лишнюю влагу из воздуха на себя. Это поможет замедлить микробную порчу хлеба. А если, наоборот, слишком сухо, то можно положить кусочек яблока», — советует Савкина.
Можно ли хранить хлеб в холодильнике?
Хранение хлеба в холодильнике вполне допустимо. Хотя при холодной температуре хлеб черствеет немного быстрее, но также замедляется скорость развития микробной порчи. Поэтому плесень в таких условиях развивается гораздо медленнее — иногда до 10-15 дней, что значительно дольше, чем при комнатной температуре.
Можно ли есть хлеб по истечении срока годности, если видимых признаков порчи нет?
Срок годности, указанный производителем, — это гарантия качества и безопасности продукта при соблюдении условий хранения.
Даже если внешне хлеб выглядит нормально, после истечения срока годности в нем могут начаться необратимые процессы. Хотя, в отличие от многих продуктов, хлеб, даже "старея" и превращаясь в сухари, остается ценным пищевым продуктом.
Олеся Савкина советует оценить вкус, запах и общее состояние буханки. Даже если видимых признаков порчи нет — вы уловите сигнал "стоп!" по запаху: затхлости, прогорклости, плесени. В таком случае хлеб придется выбросить, чтобы не рисковать здоровьем.