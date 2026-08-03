Перечислены десерты, которые стоит попробовать в летний вечер

Эскимо с брауни и шоколадным соусом вошло в список десертов, которые стоит попробовать в летний вечер. Об этом «Газете.Ru» рассказала бренд-менеджер «Магнат» Татьяна Ерошкина.

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«Поклонникам насыщенного шоколадного вкуса стоит выбрать эскимо, в котором он раскрывается сразу в нескольких текстурах. Сочетание с брауни и шоколадным соусом более десяти лет остается узнаваемой классикой: каждый слой добавляет вкусу глубину», — заявила эксперт.

Ерошкина также внесла в список десертов шоколадный торт с глянцевым ганашем.

«Особенно эффектно выглядят высокие торты с нарочито щедрыми слоями: каждый разрез получается выразительным и сразу вызывает желание попробовать кусочек. Попробовать десерт можно, например, в кондитерской "АндерСон", где предлагают начинку с ванильно-шоколадным ганашем», — посоветовала бренд-менеджер.

Она призвала попробовать и «бруки» с мягкой серединой.

«Если сложно выбрать между брауни и печеньем, их можно объединить. Снизу получается плотный шоколадный слой, а сверху золотистое тесто с кусочками шоколада. Попробовать такие "гибриды" на вкус можно в пекарне Humbl Cookies, которая специализируется на мягком печенье с щедрым количеством шоколада», — заявила Ерошкина.

По ее словам, тем, кто любит десерты в формате напитка, подойдет холодный шоколад. Для него какао смешивают с молоком, охлаждают и дополняют воздушной пеной с небольшим количеством соли: она смягчает сладость и делает шоколадный вкус более выразительным. За авторскими версиями классического какао Ерошкина рекомендовала зайти в Surf Coffee.

Бренд-менеджер также посоветовала попробовать темный мусс с оливковым маслом.