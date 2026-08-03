Составлен список десертов, которые понравятся любителям сливочных вкусов

Сливочное эскимо с рисовыми шариками вошло в список десертов, которые понравятся любителям сливочных вкусов. Об этом «Газете.Ru» рассказала бренд-менеджер «Магнат» Татьяна Ерошкина.

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«Тем, кто ценит сочетание сливочности и шоколадного хруста, стоит обратить внимание на эскимо с нежной ванильной основой и воздушными рисовыми шариками. Под хрустящей оболочкой скрывается шелковистое сливочное мороженое с легкой нотой ванили, а внутри находятся рисовые шарики в молочном и темном шоколаде», — заявила эксперт.

Она также посоветовала попробовать фисташковый торт «трес лечес», основу которого насыщают смесью сгущенного, концентрированного и обычного молока, поэтому бисквит становится сочным и сливочным.

Бренд-менеджер рекомендовала приготовить и дот-кейк со сливочным кремом.

«Ванильный бисквит чередуется с плотным сливочным кремом, а верх покрывают сахарными шариками. Ложка сначала проходит через хрустящий цветной слой, а затем погружается в нежную начинку. Дома десерт легко собрать из бисквита, крем-чиза и посыпки», — поделилась Ерошкина.

Тем, кто любит десертные напитки, эксперт посоветовала попробовать матча-облако со сливочной пеной. По ее словам, матчу соединяют с молоком и покрывают взбитыми сливками или густой молочной пеной, в результате получается мягкий сливочный вкус с легкой чайной терпкостью.

Ерошкина также внесла в список десертов веганскую кокосовую панна-котту. Специалист рассказала, что классический итальянский десерт готовят из сливок, сахара и желирующего компонента, поэтому после охлаждения он напоминает нежный крем, который держит форму. В веганской версии сливки заменяют кокосовыми, прогревают их с ванилью и агар-агаром, а затем разливают по формам.