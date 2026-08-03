Назван оптимальный вес арбуза для того, чтобы он был сладким

Арбуз ботанически не является ягодой, не выводит из организма «шлаки» и не «бродит» в желудке — эксперты Пермского Политеха развеяли семь популярных мифов об этом плоде накануне Дня арбуза, который отмечается 3 августа. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе университета.

«Арбуз относится к семейству тыквенных, как дыня, кабачок и огурец — его называют «ложной ягодой», поскольку околоплодник формируется иначе, чем у настоящих ягод», — рассказал ассистент кафедры «Химия и биотехнология» ПНИПУ Никита Фаустов.

Миф о бесполезности арбуза тоже не подтверждается: в нем содержатся ликопин, витамины С и группы В, фолиевая кислота, калий, магний, железо и L-цитруллин. Мочегонный эффект плода реален, однако само понятие «шлаки» не является научным термином — продукты обмена веществ организм и так постоянно выводит через почки, кишечник, легкие и кожу.

«Есть арбуз без ограничений не стоит: при высоком содержании фруктозы и глюкозы плод может провоцировать скачки сахара в крови, а порция свыше килограмма — вздутие и диарею», — отметила доцент кафедры «Химические технологии» ПНИПУ Екатерина Баньковская.

Оптимальная суточная порция для здорового взрослого — 400–500 граммов, то есть два-три куска.

Миф о том, что чем крупнее арбуз, тем он лучше, тоже неверен: плоды весом более 10–12 кг чаще всего перекормлены азотными удобрениями и могут быть водянистыми и менее сладкими. Оптимальный вес — 5–8 кг. Определить спелость помогает не сухой хвостик, а состояние усика возле плодоножки: подсохший и потемневший усик говорит о зрелости плода, а зеленый и упругий — о том, что арбуз еще растет.