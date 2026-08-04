В августе многие люди начинают заготавливать домашние закрутки. Как правильно выбрать овощи для засолки, рассказали в пресс-службе Роскачества.

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По словам специалистов, для заготовок лучше выбирать небольшие огурцы. Оптимальная длина составляет от 7 до 12 сантиметров. Овощи должны быть упругими, без признаков желтизны и повреждений. Одним из показателей хороших огурцов является наличие темных шипов.

Для засолки томатов не стоит брать перезрелые, слишком мягкие или имеющие трещины овощи.

Хороший способ проверить пригодность помидора к засолке — залить его кипятком: если кожица не лопается, такой плод подходит для цельноплодного консервирования, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Специалисты также посоветовали выбирать овощи одного размера и обращать внимание на их свежесть, передает Life.ru.

Многие выбирают приготовления собственных солений и варенья, чтобы наслаждаться вкусом овощей и фруктов в зимний период. Шеф-повар Алексей Логинов рассказал «Вечерней Москве», как правильно и безопасно делать эти заготовки.