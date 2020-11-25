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Как оттереть въевшуюся грязь без использования специальных губок 

Стелла Шмель 1 час назад
Справиться с загрязнениями — нагаром, жиром, въевшейся грязью можно и без помощи специального предмета. Иногда в нужный момент под рукой не оказывается важной вещи — металлической губки, которая лучше всего помогает справиться с застарелой и засохшей грязью. Что делать в таком случае? Выход есть. Подробнее — в материале "Рамблера".
У каждой хозяйки в доме найдется фольга. Именно она и спасет любую хозяйку в такой непредвиденной ситуации.
Нужно всего лишь отрезать кусочек фольги и сделать из него не очень плотный шарик. Дальше пользоваться им следует так же, как и металлической губкой.
Напоминаем, что на части покрытий могут остаться следы и царапины, поэтому используйте фольгу только там, где вы бы использовали и металлическую губку.
Такой простой лайфхак сможет сэкономить хозяйке время на поход в магазин за специальным предметом и быстро закончить уборку.
Своими руками , Видео
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