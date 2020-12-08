Ещё
Далее:
Читайте также:
Главный эротический фильм десятилетия
Главный эротический фильм десятилетия Только взрослым ⟶

Уборка дома для ленивых: лайфхаки, упрощающие быт 

Стелла Шмель 52 минуты назад
Трудно даже представить, сколько часов в год мы тратим на уборку своей квартиры. И пока одни женщины получают от этого истинное удовольствие, другие ненавидят уборку всей душой и каждый раз уговаривают себя помыть полы или протереть пыль.
Но существует несколько простых лайфхаков, которые сделают ежедневную рутину проще и эффективнее.
В видео вы найдете советы о том, как сделать тряпку для швабры из старых носков, как избежать капель воды на высыхающем бокале, что делать, если на кухонном кране образовалась известь и разводы, как оттереть следы фломастера и карандаша с ламината, а также многое другое.
Ранее "Рамблер" писал о четырех лайфхаках, которые помогут погладить вещи безупречно.
Своими руками , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Звездные красотки, которые станут мамами в 2021 году
02:48
Звездные красотки, которые станут мамами в 2021 году
Звёзды
Знаменитости с очень странными привычками
10:42
Знаменитости с очень странными привычками
Звёзды
Станет ли Зверев бурятским депутатом
02:10
Станет ли Зверев бурятским депутатом
Звёзды
Три способа похудеть за месяц до Нового года
06:03
Три способа похудеть за месяц до Нового года
Здоровье
Звезды, которые, возможно, все еще живы
09:36
Звезды, которые, возможно, все еще живы
Звёзды
3 трюка, чтобы вернуть межплиточным швам чистоту
02:49
3 трюка, чтобы вернуть межплиточным швам чистоту
Дом и сад
6 правил ЗОЖ, о которых пора забыть
10:15
6 правил ЗОЖ, о которых пора забыть
Здоровье
Звезды, которые не ладят с братьями и сестрами
02:34
Звезды, которые не ладят с братьями и сестрами
Звёзды
Как быстро избавиться от плесени в ванной
03:00
Как быстро избавиться от плесени в ванной
Своими руками
7 продуктов, которые нужны почкам
06:24
7 продуктов, которые нужны почкам
Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение