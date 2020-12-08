Уборка дома для ленивых: лайфхаки, упрощающие быт 

Трудно даже представить, сколько часов в год мы тратим на уборку своей квартиры. И пока одни женщины получают от этого истинное удовольствие, другие ненавидят уборку всей душой и каждый раз уговаривают себя помыть полы или протереть пыль.

Но существует несколько простых лайфхаков, которые сделают ежедневную рутину проще и эффективнее.

В видео вы найдете советы о том, как сделать тряпку для швабры из старых носков, как избежать капель воды на высыхающем бокале, что делать, если на кухонном кране образовалась известь и разводы, как оттереть следы фломастера и карандаша с ламината, а также многое другое.