Оригинальный метод упаковки подарка своими руками

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Оригинальный метод упаковки новогоднего подарка своими руками 

Стелла Шмель 1 час назад
Новый год — время семейных встреч и исполнения заветных желаний. Мы готовимся к этому празднику тщательно и спешим поздравить самых близких, вручив им желанные подарки. Многие согласятся, что не так важно то, что именно преподносится в дар. важен факт внимания и то, как это будет презентовано.
В этом видео вы узнаете, как можно упаковать свой подарок в коробке таким образом, чтобы удивить даже самых искушенных ценителей. А тот факт, что вы сделали это сами, определенно вызовет бурю восторгов у всех, кто об этом узнает.
Заметим, что этот далеко не самый простой метод упаковки подарков подойдет тем, кто уже имеет хотя бы небольшой опыт в подобном деле и огромное желание сделать что-нибудь необычное.
Своими руками , Видео
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