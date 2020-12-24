Оригинальный метод упаковки подарка своими руками

Новый год — время семейных встреч и исполнения заветных желаний. Мы готовимся к этому празднику тщательно и спешим поздравить самых близких, вручив им желанные подарки. Многие согласятся, что не так важно то, что именно преподносится в дар. важен факт внимания и то, как это будет презентовано.

В этом видео вы узнаете, как можно упаковать свой подарок в коробке таким образом, чтобы удивить даже самых искушенных ценителей. А тот факт, что вы сделали это сами, определенно вызовет бурю восторгов у всех, кто об этом узнает.

Заметим, что этот далеко не самый простой метод упаковки подарков подойдет тем, кто уже имеет хотя бы небольшой опыт в подобном деле и огромное желание сделать что-нибудь необычное.