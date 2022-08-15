Как правильно  сделать карту желаний своими руками

Только представьте: всё, о чем вы мечтаете, начинает сбываться одно за другим. Новый автомобиль, семейное путешествие, признание и слава — все ваши мечты воплощаются в реальность и делают вас по-настоящему счастливым человеком.

Фото: СОВА СОВА

Мечтать — не вредно, а полезно. Особенно, если в этом помогает карта желаний — эффективный инструмент визуализации. Эта статья — пошаговый гайд с полезными лайфхаками о том, как создать свою карту желаний, которая точно будет работать.

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Что нужно знать про доску желаний

Карта желаний — это не про магию или эзотерику, а психологию и подсознание. Это мощный инструмент визуализации, помогающий понять, как и куда двигаться, чтобы воплощать свои мечты в реальность. Карта, или как часто её называют — доска желаний, позволяет понять, чего вы действительно хотите.

Каждый день через нашу голову проходят тысячи мыслей и образов. Чтобы их упорядочить, недостаточно четко сформулировать желания, гораздо лучше — их визуализировать. Это помогает настроиться на достижение целей, усилить мотивацию и отбросить второстепенные мысли.

Пять фактов, которые вы должны знать о доске желаний до того, как начнете её использовать:

Карта желаний — инструмент визуализации. Если вы думаете, что она связана с магией или другими вещами, далекими от психологии, то нет — всё более чем реально. Доска желаний работает, потому что фокусирует внимание на том, что для вас действительно важно — на том, что сделает вас по-настоящему счастливым. Чтобы мечты сбывались, недостаточно распечатать красивые картинки и расклеить их по ватману — придется действовать, и тогда карта желаний обеспечит вам мощную мотивацию. Чем более детально вы представляете свою мечту, тем скорее она осуществится — одно из основных правил визуализации. Когда доска будет готова, установите её на видное место — там, где вы будете видеть её каждый день, и сможете готовиться к новой реальности, в которой все ваши мечты сбываются.

Какие правила при создании карты желаний обязательно соблюдать

Первое и самое главное правило — вы должны верить, что все ваши желания обязательно сбудутся. Может показаться странно, но это действительно работает: просто поверьте в то, что вы загадали и через некоторое время получите даже больше.

СОВА

Убедитесь, что желания принадлежат вам

Если спросить у людей, чего они хотят, то 9 из 10 человек без раздумий загадают просторную квартиру, новенький автомобиль и поездку к океану. Это замечательные мечты, но точно ли вы хотите именно этого? Вызывают ли эти желания искренние эмоции?

Если да, то смело добавляйте их на карту, если задумались, то отложите ручку в сторону, загляните поглубже в себя и подумайте, чего вы хотите на самом деле — что действительно сделает вас счастливым человеком.

Не гонитесь за призраками чужих желаний. Если ваши родители хотят, чтобы вы устроились на стабильную высокооплачиваемую работу, это не значит, что вы мечтаете о том же — вполне возможно, что вы будете чувствовать себя счастливым на берегу океана с ноутбуком в руках и дедлайнами по фриланс-проектам.

Будьте готовы действовать

Мечтать — хорошо, но работать над своими желаниями — гораздо лучше. Если вы думаете, что достаточно составить карту, чтобы мечты одна за одной начали сбываться, то нет, этого не произойдет. Карта желаний — не волшебная палочка, а инструмент визуализации.

В 2011 году Даниэль Канеман выпустил книгу, которая быстро стала бестселлером во всём мире — «Думай медленно… Решай быстро». Одна из основных мыслей книги в том, что 80% жизни мы проживаем бессознательно: мозг «включается» только в серьезных случаях, а остальное выполняет на автомате.

СОВА

Чтобы это исправить, нужно визуализировать. Определять истинные мечты, делать их целями и главное — начинать действовать. Когда мы часто видим желаемое, наш мозг начинает искать пути, как это заполучить, поэтому карта не сделает за вас ничего, но точно даст мотивацию.

Концентрируйтесь на том, что касается только вас

Если коротко, то загадывать желание за кого-то нельзя — это не работает. Если вы хотите, чтобы ваш мужчина больше зарабатывал, начал заниматься спортом или отвез вас в романтическое путешествие, то перефразируйте мечты — концентрируйтесь на том, что зависит только от вас.

Конечно, мы все хотим, чтобы наши родные и близкие были счастливы, но позвольте им решать самостоятельно. Максимум, что вы можете сделать — поделиться с ними этой статьей, чтобы они тоже знали, как правильно составлять карту желаний.

Главное правило — концентрироваться на себе. Примите то, что вы не можете повлиять на жизни других людей и всего мира, зато в ваших силах — изменить свою жизнь. Начните с этого, и увидите, что остальное не заставит себя долго ждать.

Заполнение и активация карты желаний: пошаговая инструкция + лайфхаки

Первое, что вам нужно — правильный настрой. Чтобы создать карту желаний, которая действительно будет работать, а не просто лежать в углу комнаты, вам нужно хорошее настроение и время наедине с собой, чтобы определиться с истинными мечтами.

Выделите 2-3 часа, чтобы вам никто не мешал, приготовьте свой любимый напиток, зажгите ароматическую свечу — создайте особую обстановку. Включите музыку, которая вам нравится, а если вы практикуете медитации, то уделите этому время.

Подготовка

Подготовьте ватман, цветные маркеры и клей. Выберите вашу любимую фотографию — ту, где вы себе нравитесь и которая вызывает положительные эмоции. Если вы хорошо получились на фото, но помните, что в этот день сильно устали или случилось что-то плохое, то поищите другой вариант.

Разделение на сектора

СОВА

Следующий шаг — разделение ватмана на 9 секторов:

Богатство. Самореализация. Любовь, брак. Семья. Я. Творчество. Знания. Карьера. Путешествия.

Если вы не хотите делить карту на разные сектора, то не делайте этого — такой формат просто помогает сфокусироваться на всех сферах жизни и не упустить ни одного желания.

Список желаний

Подумайте о том, что вы хотите получить, и составьте список. В этом помогут сектора, которые вы уже начертили на ватмане — они позволяют мыслить структурно, а не хаотично, и ничего не упустить. Не забывайте, что желание должно быть вашим, а не партнера, друзей или окружения.

В идеале — 3-4 желания на сектор. Согласитесь, даже если исполнится половина, вы уже будете чувствовать себя счастливее. Если добавлять больше — например, по 7-10 желаний, то сконцентрироваться на их достижении не удастся.

Поиск изображений

Теперь, когда список желаний готов, начинается самое интересное — поиск картинок. Их можно вырезать из журналов или взять из интернета. Главное, чтобы картинки вызывали у вас эмоции и не были абстрактными.

Не стоит клеить изображения с пачкой денег, банковскими карточками или в виде долларов с крылышками (это вообще означает, что деньги от вас улетят) — лучше добавьте изображения того, что вы купите на эти деньги: новый телефон, квартиру, автомобиль.

СОВА

Аналогично со здоровьем. Не клейте фотографии клиник, где вы хотите пройти обследование, или санатория, в котором мечтаете пройти детокс. Если вы хотите здоровье, то клейте белоснежную улыбку, подтянутое тело, правильное питание и все остальное, что с ним связано — картинки должны быть конкретными.

Заполнение

Все, что осталось теперь — заполнить карту. Приклейте свою фотографию в центр, а затем — начните оформлять отдельные сектора. Наклеивать картинки можно скотчем или клеем. Дополнительно карту можно разнообразить графическими вставками — например, в разделе «Любовь и отношения» добавить сердца.

К каждой или нескольким изображениям добавляйте подписи — то, как звучат ваши желания. Например, в разделе «Семья» под фотографией домашнего животного, которого вы мечтаете завести, можно оставить надпись цветным маркером — «Мой любимый котенок Боня/Мурзик/Кузя».

Начинайте заполнять карту с центрального сектора — «Я». Затем переходите к первому — «Богатство» и продолжайте дальше по часовой стрелке: «Самореализация», «Любовь и отношения», «Семья» и остальные сектора.

По возможности не пропускайте сектора — постарайтесь, чтобы вся карта желаний была заполнена.

Полезные рекомендации по заполнению секторов и цветам:

«Я»

Сектор «Я» располагается в центре карты желаний — то самое место, где находиться ваша любимая фотография. Вокруг неё разместите мечты, связанные со здоровьем, эмоциональным состоянием и внешностью.

Цвета: бежевый, желтый, оранжевый.

«Богатство»

Сектор для желаний, связанных с материальным благополучием, уровнем доходов, успехами в бизнесе и процветанием. Здесь можно клеить все, что вы мечтаете купить: новую одежду, украшения, автомобиль. Главное — будьте конкретными вплоть до марки, цвета и пробега вашей будущей машины.

Цвета: зеленый, фиолетовый, синий.

«Самореализация»

Место для картинок, связанных с признанием, славой, лидерством. Удача, известность, награды — загадайте то, как вы хотите самореализоваться. Подойдут картинки с дипломом, презентации вашей книги или миллионом подписчиков на YouTube.

«Любовь и отношения»

Сектор для всего, что касается личных отношений. Если мечтаете выйти замуж, то обручальные кольца от бренда, который вам нравится, или свадебное платье. Если хотите встретить вторую половинку, то образ мужчины, который привлекает внешне и по энергетике. Все, что отражает гармонию, счастье и любовь.

Цвета: красный, коричневый

«Семья»

Место для желаний, связанных с семьей, родственниками, вашей квартирой или домом, уютом, ремонтом, обстановкой. «Семья» — тот самый сектор, где вы можете наклеить изображения домашних животных, о которых давно мечтаете.

Цвета: синий, зеленый, коричневый.

«Творчество»

Новые хобби, увлечения и другие увлечения — это сектор для того, чем вы хотите заниматься в творческом плане. Лепить из глины, рисовать картины, шить одежду, заниматься спортом — ваши желания ничем не ограничены, поэтому выбирайте то, что действительно нравится.

Цвета: белый, желтый, серый.

«Знания»

Следующий шаг — заполнение сектора, связанного с обучением, новыми знаниями и саморазвитием: от книг, которые вы хотите прочитать, до освоения новой профессии с нуля. Курсы, духовный и личностный рост, иностранные языки — выбирайте изображения того, что хотите посетить и какие знания мечтаете получить.

Цвета: желтый, оранжевый, бежевый.

«Карьера»

Новая должность, открытие бизнеса, о котором давно мечтали, профессиональный рост — основные подсказки для сектора «Карьера». Думайте не только об увеличении дохода и деньгах. В идеале работа и бизнес должны доставлять удовольствие.

Цвета: синий, голубой.

«Путешествия»

Страна или город, который вы мечтаете посетить или даже… переехать. Выберите место, куда давно хотите отправиться и обязательно подпишите так, словно ваша мечта уже осуществилась — например, «Страна, в которой я отдыхала целый месяц».

Цвета: серый

Как активировать карту желаний?

Чтобы карта желаний заработала, добавьте 1-2 мечты, которые точно сбудутся в ближайшее время — в течение 3-4 недель. Это должно быть что-то простое, но приятное для вас. Например, сделать красивый маникюр, посетить первое занятие по йоге, вкусно поужинать в хорошем ресторане, встретиться с близкими друзьями.

СОВА

Готово — как только вы исполните одно желание самостоятельно, ваша карта начнет работать!

Коротко о главном

Как составить карту желаний, которая точно сработает — что нужно запомнить: