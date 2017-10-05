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Dior отправил основателя модного дома на морское дно
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Dior отправил основателя модного дома на морское дно 

Lenta.ru 5 октября 2017
Французский модный дом Dior представил очередной анимационный ролик, посвященный ювелирной коллекции Rose des vents. Видео опубликовано на YouTube.
Главные герои — основатель марки Кристиан Диор и креативный директор Dior Joaillerie Виктуар де Кастеллан. По сюжету, они надевают скафандры и спускаются на морское дно, где находят ящик с сокровищами.
Французский дом моды Christian Dior основан в 1946 году в Париже модельером Кристианом Диором. Со временем под этим брендом стала выпускаться не только женская одежда, обувь, аксессуары и парфюмерия, но и мужская одежда в линии Dior Homme, а также косметика, часы и драгоценности.
Линейка Rose des vents была запущена в 2015 году. Первоначально в нее входили украшения, декорированные цветными полудрагоценными камнями (лазуритом, опалом и бирюзой). Через год коллекция пополнилась золотыми браслетами и колье с бриллиантами.
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