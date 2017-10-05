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Fendi снял фильм о девичьих секретах
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Fendi снял фильм о девичьих секретах 

Lenta.ru 5 октября 2017
Итальянский модный дом Fendi представил полную версию мини-фильма Girls Secret, посвященного выходу новой коллекции одежды и аксессуаров. Ролик опубликован на YouTube. При создании новой коллекции одежды дизайнеры вдохновлялись образом французской королевы Марии-Антуанетты. Ее одежду иннерпретировали в современном ключе.
Дом Fendi основан в Риме в 1926 году. Под этим брендом продаются одежда, изделия из кожи и меха, а также аксессуары и парфюмерия. В настоящее время фирма входит в состав холдинга LVMH. С середины 1960-х годов компания сотрудничает с немецким модельером Карлом Лагерфельдом, который также является креативным директором модного дома Chanel.
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