Fendi снял фильм о девичьих секретах

Итальянский модный дом Fendi представил полную версию мини-фильма Girls Secret, посвященного выходу новой коллекции одежды и аксессуаров. Ролик опубликован на YouTube. При создании новой коллекции одежды дизайнеры вдохновлялись образом французской королевы Марии-Антуанетты. Ее одежду иннерпретировали в современном ключе.