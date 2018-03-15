Как развивать личный бренд, чтобы продвинуть свою компанию?

Личный бренд — сплав ваших уникальных качеств, транслируемый во внутреннюю и внешнюю среду организации, он создается в течение всей вашей профессиональной жизни, и вы можете управлять им либо он развивается независимо от вас, и вы его не контролируете.

Часто я спрашиваю людей, есть ли у вас личный бренд. Многие смущаются и говорят, что нет, а самые догадливые говорят, что есть. Он есть, личный бренд с самого рождения, профессиональный строится на результатах вашей карьеры.

Поговорим о том, как управлять личным брендом, чтобы продвигать и себя (капитализировать личную стоимость) и продвигать компанию (увеличивать доходы, что тоже влияет на вас лично).

Вы стали генеральным директором или вы сейчас действующий генеральный директор не имеет значения, чтобы развивать свой личный бренд необходимо сначала понять, что с ним происходит в настоящий момент.

Давайте сделаем это очень быстро, а для этого проведем эксперимент. Основу личного брэнда составляют глубинные убеждения человека и его ценности.

Возьмите листок бумаги и запишите пять или семь ценностей, которые являются вашими, личными, персональными ценностями.

Сравните список с теми ценностями, которые официально заявлены в компании, как публичные. Есть ли разница или нет, это первая проверка вашего личного бренда.

Вторая проверка после того как вы написали свои личные ценности, спросите себя, транслирую ли я их внутрь компании своим коллегам и подчиненным, через модели своего поведения, и транслируете ли вы их вовне, своим клиентам, другим заинтересованным сторонам и собственнику компании?

Какое представление о вас они получают, чтобы это узнать проведем второй эксперимент.

Ваша цель, чтобы в головах всех заинтересованных лиц (целевой аудитории вашего личного бренда), а сюда относятся:

— Коллеги и подчиненные,

— Клиенты,

— Все прочие компании которые контактируют с вашей в процессе ведения бизнеса,

— Собственник или собственники.

Формировалось четкое и однозначное и представление о вашем личном бренде, как инструменте продвижения корпоративного бренда, в основе которого лежат корпоративные ценности.

В результате простых шагов вам станет понятно, насколько ваше персональное поведение, во-первых, не расходится с тем, что вы говорите, а во-вторых, насколько ваше поведение способствует продвижению и укреплению вашего бренда.

Теперь все зависит от Вас, если вы приняли твердое решение управлять своим личным брендом, на основе выбранных вами ценности вам необходимо будет сделать следующее.

Как воспринимают мой личный бренд?

Следующим шагом по созданию представления о вашем бренде, станут интервью, которые нужно будет проводить не явно, а как бы вскользь, задавая нужные вам вопросы.

Первое интервью проведите с вашими заместителями, потом с клиентами, на встрече с собственником тоже задавайте эти вопросы. Интерпретация их может быть любая:

— Как вы воспринимаете меня как руководителя?

— Как вы воспринимаете меня как человека?

— Насколько то, что я говорю расходится с моим поведением или делами?

— Как вы воспринимаете меня на фоне компании в целом?

На втором или третьем интервью, вы уже сможете виртуозно вставлять эти вопросы в деловой разговор.

Вам нужно будет набраться смелости, ведь то, что вы можете услышать, совсем не соответствует вашим личным представлением о самом себе, и вполне возможно вам придется серьезно задуматься над тем, как вы ведете себя внутри и вне компании.

Пять шагов создания и управления брендом

Вы можете начать строить личный бренд с помощью пяти конкретных шагов, которые вам нужно сделать, чтобы вы, как генеральный директор смогли управлять своим персональным брендом.

Первый шаг: как меня воспринимают сейчас?

На основе полученных результатов о том, как воспринимается ваш личный бренд, Вам необходимо создать описание своего бренда по состоянию на сейчас.

Второй шаг: как я хочу, чтобы меня воспринимали?

Теперь необходимо задуматься о том, какое желаемое восприятие себя вы хотели бы получить в результате работы над своим собственным личным брендом. На помощь вновь придут вопросы:

— Как мне поможет мой накопленный опыт?

— Как я смогу использовать сформированные профессиональные компетенции?

— Как моя уникальность трансформируется в мой личный бренд?

Формула построения личного бренда: я смогу помочь/решить/сделать … потому … даже не смотря на …

На ум приходит избитая фраза, о том, что «корпоративная культура компании, — это продолжение личности руководителя», и основываясь на этой связи в ваших силах меняя себя, изменить в целом и культуру компании, делая более привлекательной для клиентов.

Уделите в этой работе особое внимание собственнику, ведь вы работаете в их интересах, а не в собственных.

Персональное позиционирование — это эмоциональный, устойчивый, однородный и однозначный образ о вас. Это — фундамент вашего восприятия. Через созданное вами позиционирование вы отражаете свои качества в «товарной» категории. Вы сообщаете среде, что она может получить в вашем лице (то есть ваш уникальный набор качеств и компетенций). Суть персонального позиционирования — построение доверительных отношений со своей целевой аудиторией.

Получив желаемое представление вы сравниваете полученное и желаемое описание своего личного брэнда, а также соотносите желаемое состояние с существующим брендом компании. Таким образом у вас появляется план действий по развитию своего личного бренда, вы понимаете в каких направлениях вам нужно развиваться.

Есть очень много харизматичных и интересных генеральных директоров, которые никогда не задумывались об управлении своим личным брендом, есть множество директоров, которые задумались, но ничего не предприняли для построения своего личного бренда, вам нужно начать действовать!

Основные инструменты создания и управления брендом:

— Имидж,

— Ораторское мастерство,

— Навыки активного слушания,

— Навыки письма,

— Публичность.

Следующий шаг, использовать все имеющиеся в вашем распоряжении каналы продвижения:

— Самопрезентация — выбор самой эффективной модели поведения в конкретной ситуации, с целью получения вами прогнозируемого результата, включает ваше обаяние и вашу энергию,

— Networking,

— Персональная страница на сайте компании,

— Персональный блог,

— Социальные сети,

— Публичные выступления,

— Упоминания в СМИ В результате даже таких простых, но осмысленных действий, Ваш личный бренд будет продвигать и Вас и Вашу компанию, даже без вашего участия.

Фото Pixabay