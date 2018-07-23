Вопрос стилисту: как одеться в жару в 25, 35 и 45 лет

Вопрос стилисту: как одеться в жару в 25, 35 и 45 лет Яна Герасимова, стилист-имиджмейкер Хочу сказать, что, во-первых, меня сразу пугает эта градация. На самом то деле в 30 можно выглядеть как на 20, так и на 40. Все зависит от человека, его амбиций и стараний. И я твердо убеждена, что в 45 никто не запрещает вам одеваться так же, как и в 25. Не понимаю, например, когда говорят, что после тридцати мини не носят. Если фигура и случай позволяют, то почему бы и нет! Посмотрите на Дженнифер Лопес . Ей 48, и в мини она шикарна! А что точно стоит делать — следить за модой, трендами, идти в ногу со временем — и это касается любого возраста. Так что тему одежды в жару я бы разделила не по возрасту, а по случаю: как одеться в жару в городе, за городом, в отпуске. Но и тут можно один образ на все три ситуации обыграть. В общем, как вы уже поняли, современная мода дает нам массу возможностей и грех ими не пользоваться! Итак, ближе к теме. Что я бы рекомендовала для жаркой погоды, чтобы и красиво было, и максимально комфортно.

Вопрос стилисту: какие принты в моде этим летом?

1 Платье-рубашка Эта вещь бьет летние рекорды уже несколько сезонов подряд. В нем обычно не жарко, легко и удобно. Главное, смотреть на состав. Лучше всего подойдет хлопок или лен. И, кстати, носить его можно и поверх, как кардиган, накинув на джинсы с футболкой, к примеру.

Вопрос стилисту: какие шорты уместно носить в городе летом?

2 Шорты Как же летом без них. Для города отлично подойдут удлиненные модели (бермуды), а в сочетании с блейзером свободного кроя получится отличный офисный комплект. Для отпуска можно найти льняные или легкие хлопковые, особенно если джинсовые вам уже успели надоесть.

3 Брюки в пижамном стиле Когда их носить, если не летом. С ними получаются отличные расслабленные образы на каждый день.

Вопрос стилисту: какие платья лучше всего сочетаются с обувью без каблука?

4 Кюлоты в полоску Также льняные или хлопковые. А полоска летом это уже обязательный принт, без нее никак.

5 Топ с открытыми плечами Наверх, помимо уже привычных футболок, можно надеть топ интересного кроя. Помимо открытых плеч есть варианты с воланами. Смотрятся женственно и красиво. В таком и спонтанные планы на вечер можно построить.

6 Кимоно В прошлом сезоне они были особо популярны, но и в этом вполне пригодятся, особенно для тех, кто не успел наиграться в этот красивый тренд год назад.

7 Плетеные сумки и авоськи Этим летом без них никак. Кто еще не успел обновить свой бэгс-гардероб, самое время. Сейчас много найти множество достойных вариантов на распродажах.

8 Мюли Эта обувь прижилась и, похоже, продержится не один сезон. Так это и не удивительно. Удобно, красиво, да и когда еще голыми пятками можно посверкать?

Подводя итоги, хочу сказать, что все перечисленные вещи можно надеть и 25, и в 45, и даже в 95, поверьте. Бабушкой становится никогда не поздно, но и в элегантном возрасте надо выглядеть стильно красиво, чего я от всей души вам желаю!