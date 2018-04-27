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Самые стильные образы кинозвезд на ММКФ
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Самые стильные образы кинозвезд на ММКФ 

Eva.ru 2 часа назад
Фото: Eva.ru
В кинотеатре «Россия» прошла торжественная церемония закрытия 40-го Московского кинофестиваля. Внимание традиционно было приковано к актрисам, которые, несмотря на прохладную погоду, пытались удивить нарядами, продемонстрировав все достоинства внешности. В сети обсуждают тех, кто справился с этой задачей.
На красной дорожке блистали многочисленные кинозвезды, которые посетили закрытие ММКФ. Для выхода в свет актрисы подобрали дизайнерские платья и дорогие украшения. Некоторые образы были более чем удачные. Рассмотрим обсуждаемые наряды селебрити. В этом году многие знаменитости предпочли черный цвет, который считается одним из самых подходящих для светских мероприятий. Особого буйства красок в одежде замечено не было. Среди тех, кто на ММКФ показал самые стильные образы, по мнению пользователей соцсетей, были Наталья Бардо, Елизавета Боярская, Мария Кожевникова, Екатерина Шпица, Ирина Безрукова и Екатерина Одинцова.
Елизавета Боярская удивила глубоким декольте, желая привлечь внимание к груди. Актриса подчеркнула талию поясом. Но если ее наряд многие похвалили, то прическу посчитали простоватой, а макияж — слишком ярким, ведь красавица сильно выделила брови и нанесла красную помаду. Наталья Бардо выбрала черное платье, в котором красиво оформлена зона груди. Оно подчеркнуло фигуру звезды, которая предпочла оставить свои белокурые волосы распущенными. Образ Екатерины Одинцовой вызвал жаркие споры. Если части пользователей соцсетей он понравился, так как роскошное платье и гламурная укладка напомнили им наряд голливудской звезды Мэрилин Монро, то другие остались разочарованы. Они посчитали накидку из искусственных перьев неуместной. Ирину Безрукову поклонники назвали неотразимой в темной платье с высоким вырезом. 53-летняя актриса в макияже сделала акцент на глаза.
Мария Кожевникова также предпочла черный наряд — ее платье подчеркнуло, как сильно актриса сбросила вес после третьих родов. Екатерина Шпица выбрала белое платье, в котором выглядела очень нежно и изящно. Внимание привлекла и новоиспеченная «Мисс Россия 2018» Юлия Полячихина. 18-летняя красавица блистала в синем платье с открытыми плечами и пышным низом. Ее образ назвали одним из самых удачных. Напомним, лучшим на кинофестивале признали фильм «Царь-птица» Эдуарда Новикова.
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