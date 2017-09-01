Новую коллекцию Zara рекламируют модели в возрасте

Вопреки сложившейся традиции демонстрировать одежду на юных барышнях, для рекламы новой коллекции Zara были задействованы модели в более зрелом возрасте. Несмотря на одобрение этого шага со стороны большинства модных критиков, некоторые всё же остались недовольны. Новая осенняя коллекция Timeless от Zara уже появилась в продаже, а рекламируют её 3 модели: Малгозия Бела — 40 лет, Ясмин Варсаме — 41 год и Кристина де Коник — 53 года. Ещё одним нарушением традиций стали интервью с моделями на страницах интернет-магазина испанского бренда, ведь, как правило, каталоги и сайты не пишут имена моделей, демонстрирующих одежду, и тем более не берут у них интервью.



Эти интервью, и стало камнем преткновения: по мнению некоторых модных обозревателей, модели, повторяя, что не боятся стать старой и безобразной, добились обратного эффекта, и теперь слова «старый» и «безобразный» будут прочно связаны друг с другом, по меньшей мере, на страницах сайта Zara. Кстати, это не первая претензия к испанскому бренду о несоответствии задумки и исполнения: в марте этого года критике подверглась рекламная кампания «Полюби свои изгибы», призывающая девушек с пышными формами принять своё тело, в которой, однако, участвовали очень худые модели.